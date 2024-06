Furnitour 2024 – Innovationen und Trends made in Austria

Der ADA Schauraum

Das Hausmesseformat „Furnitour – Furniture on Tour“ hat sich als Branchenevent in Österreich etabliert. Im 2-Jahres-Rhythmus konzipiert, bewies es auch in der zweiten Auflage seine Strahlkraft. Vom 5. bis 8. Juni brachte die Furnitour Unternehmen und Händler direkt zusammen und gab den Teilnehmern wieder die Möglichkeit, ihre Neuheiten in speziell zugeschnittenen Konzepten einem breiten Fachpublikum vorzustellen. Ein wichtiger Meilenstein für Trends und Innovationen war zum Beispiel die ADA-Präsentation, die noch bis zum 14. Juni geöffnet hat.

„Während unserer 10-tägigen Hausmesse haben wir zahlreiche konstruktive Gespräche mit unseren Händlern geführt“, resümiert Gerhard Vorraber, stellvertretender Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Das Feedback zum Gesamtauftritt unserer Eigenmarke ADA Mindful Living und den Möbeln war überaus positiv. Trotz der aktuell herausfordernden Zeiten stimmt uns das zuversichtlich für die Zukunft.“

Produktneuheit Joka Vita



Unternehmen stellten Neuheiten vor

Namhafte Hersteller wie ADA, Conform Badmöbel, fm Büromöbel, Joka, Karasek, Sedda, TEAM 7 und Wittmann, aber auch Anrei, CSAMAY Schiebetüren, Eberharter Betten, Strasser Steine und Wimmer Massivholzmöbel nutzten die Gelegenheit, auf der Furnitour 2024 Lust auf Möbel zu

machen, ihre Produkte ausführlich zu präsentieren und Kontakte zum Handel zu pflegen. „Uns ist es auch in diesem Jahr gelungen, einen guten Branchenmix aus den Bereichen Living & Küche und Office & Objekt ebenso wie Zulieferern anzubieten “, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Die Furnitour 2024 bot ein attraktives Messekonzept, das viel Raum für Individualität ließ und die Stärken der Unternehmen hervorhob. Ein weiterer Vorteil für die Teilnehmer war der Termin. So konnten sie bereits im Sommer ihre Neuigkeiten im Handel platzieren.“

Die Outdoorneuheit von sedda Modell GIBRALTA

„Made in Austria“ steht für Qualität und modernen Lifestyle

Zu den Schwerpunkten der Hausmessen gehören neben Produktneuheiten, Design und Funktionen auch Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowie emotional aufbereitete Präsentationen für den POS. „Natürlich nutzen wir die Furnitour auch, um die Stärken der heimischen Möbelindustrie ins Gespräch zu bringen“, so Dr. Georg Emprechtinger. Wenn es um hohe Qualität, Funktionalität und exklusive Materialien geht, stehen die Unternehmen aus Österreich ganz oben im Ranking der internationalen Einrichtungs-Profis. Sie gehören zu den Schrittmachern der Branche und vereinen jahrzehntelange Handwerkstraditionen mit innovativen Designideen, Nachhaltigkeit sowie moderner Technik, bis hin zu Maß- und Sonderanfertigungen.

TEAM 7 Store in der TEAM 7 Welt

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel.at

Quelle: Österr. Möbelindustrie