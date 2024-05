Trends und Innovationen auf der ORGATEC 2024

Wenn die ORGATEC in sechs Monaten ihre Tore öffnet, ist die Spannung groß. Denn wohl selten befand sich die Arbeitswelt in einem ähnlich dynamischen Wandel wie heute. Mehr denn je muss das Büro gewandelte Bedürfnisse von Mitarbeitenden erfüllen und flexibler werden, zugleich aber auch diverser und attraktiver. Welche Trends unsere veränderten Lebensstile und Arbeitsanforderungen widerspiegeln, zeigt ein aktueller Blick auf die Bürobranche.

Mehr Gefühl: Das Büro als emotionaler Wohlfühlort

Wer heute ins Büro geht, möchte sich dort wohlfühlen und eine anregende Umgebung vorfinden. Aktuelles Bürodesign verbreitet daher gute Stimmung. Statt starrer Funktionalität bieten Arbeitsmöbel heute die Möglichkeit, ihre Komponenten mit munteren Farben spielerisch zu kombinieren. Möbeldesign orientiert sich an fließenden, harmonischen Bewegungen oder organischen Formen. Auch andere Büroelemente wie farbig inspirierende Teppichböden oder atmosphärisches Arbeitslicht schaffen ein angenehmes Raumgefühl und steigern so die emotionale Bindung an den Arbeitsort.

Büro to go: Die Arbeit in Bewegung

Gerade die junge Generation Z identifiziert sich weniger mit festen Arbeitsplätzen. Das Büro gerät daher im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung. Universalmöbel für den Einsatz am Schreibtisch, im Meetingspace oder Homeoffice unterstützen den agilen Workflow. Auch Stellwandsysteme, die als Kreativfläche durch das Office wandern oder abschließbare Aufbewahrungsboxen zum Anklemmen ermöglichen mobiles Arbeiten. Wetterfeste Sessel und Sofas machen die Terrasse zur wohnlichen Außenstelle. Selbst die Steckdosenleiste ist heute agil und als Baukastensystem je nach Arbeitsort und Bedarf flexibel einsetzbar.

Gut für den Kreislauf: Die Zunahme zirkulären Denkens

Die Bürobranche denkt zunehmend zirkulär und sieht darin einen Wettbewerbsvorteil. Bei der Planung von Büromöbeln wird daher schon an deren spätere Demontage gedacht. Für deren Produktion finden gebrauchte Materialien wie PET und Metall oder kompostierbares Material eine neue Verwendung. Um Abfall zu vermeiden, kommen Herstellungsreste wie PU-Schäume oder Verpackungen als recyceltes Rohmaterial wieder zum Einsatz. Eine runde Sache sind auch Rücknahmeoptionen für Büromöbel, die nach Gebrauch vom Herstellungsunternehmen wieder aufbereitet und verkauft werden.

Ruhe bitte: Der wachsende Wunsch nach Rückzug

Aktuelle Umfragen zeigen einen wachsenden Wunsch nach Rückzug im Büro. Clever gestaltete Kabinen mit halboffenem Design sorgen daher im Open Office für eine ruhige Atmosphäre und isolieren den Schall, aber nicht die Mitarbeitenden. Auch neue Produkte wie bequeme Akustiksitze oder skulptural geformte Bodenschirme verbinden wirksame Akustik mit ansprechender Optik. Zur Unterstützung hybrider Arbeitsmodelle gibt es außerdem Akustikpods und multifunktionale Raumteiler, die offene Bereiche geräuschlos in einen persönlichen Arbeitsplatz verwandeln.

Klare Linie: Die Haltung der Zurückhaltung

Ruhe vermittelt heute auch das Design vieler Neuheiten der Büromöbelbranche: Das eher unsentimentale „Weniger ist mehr“ der frühen Moderne erhält ein stilsicheres Update. Vom gestalterischen Minimalismus inspirierte Möbel schaffen eine Umgebung von dezenter Zurückhaltung. Die formale Klarheit steht für eine dauerhafte Ästhetik und vermittelt Sorgfalt und Respekt für die verwendeten Materialien – häufig Naturholz und Textilien, was den Wohlfühlfaktor steigert und Stress reduziert.

Smarter Arbeiten: Die Vernetzung der Bürolandschaft

Smart-Office-Lösungen werden immer ausgefeilter. Schon die Konzeption heutiger Arbeitsumgebungen erfolgt mit virtuellen 3D-Realitäten. Im Multispace lässt sich über die Buchungsapp schnell der geeignete Ort für Konzentration oder Austausch finden. Smarte Schließfächer sorgen derweil für das sichere Aufbewahren von Dokumenten und organisieren deren Übergabe an Kollegen. Für Videocalls rücken digital buchbare Akustikpods mit 4G-Verbindung und Beleuchtungsmodi das Meeting ins rechte Licht.

Alle diese Aspekte stehen für einen Wandel der Bürokultur hin zu einer einladenden und offenen Arbeitswelt für alle. Die ORGATEC 2024 wird diesem Wandel mit einem umfangreichen Programm Rechnung tragen. Neben den Innovationen der Aussteller bieten in diesem Jahr verschiedene Focus Areas inspirierende Einblicke in Trends und Entwicklungen rund um die künftige Gestaltung des Arbeitsumfelds. Professionals aus aller Welt erkunden dann, was im Büro von morgen möglich ist.



Quelle: Köln Messe