Zirkularität im Fokus der ORGATEC 2024

Die internationale Leitmesse zum Thema „Zukunft der Arbeit“ startet dieses Jahr mit einem neuen Hallenlayout. Ein wesentlicher Bestandteil des überarbeiteten Messekonzepts sind die zentral in den einzelnen Messehallen positionierten „Focus Areas“, zu denen auch die Erlebniswelt #TheCircularHouse gehört. Initiator und Kurator dieser Sonderfläche ist „CADEMI – Akademie und Community für die zirkuläre Transformation“. Gemeinsam mit der Koelnmesse rief CADEMI auf der ORGATEC 2022 die Initiative Furniture 4.0 mit Gründungsmitgliedern aus Ministerien, Verbänden und vielen weiteren Partnern aus Wissenschaft, Dienstleistung, Entsorgungswirtschaft, Industrie und Handel ins Leben. Seitdem folgten bereits zwei Circular Cooperation Network Days (CCND), das Workshop- und Konferenzformat von Furniture 4.0.

Blick in die Zukunft mit #TheCircularHouse

Die Notwendigkeit für zirkuläres Wirtschaften wächst stetig, getrieben durch gesetzliche Auflagen sowie die Erwartungen zukünftiger Generationen. Zirkuläre Geschäftsmodelle sind ein wesentlicher Schlüssel zur Erreichung der CO₂-Neutralität und zum Schutz des Planeten. Als Katalysator für innovative Dienstleistungen ist die Etablierung zirkulärer Services und Geschäftsmodelle ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Die Focus Area #TheCircularHouse bietet Orientierung, Know-how und kompetente Kooperationspartner für die zirkuläre Transformation. Die Angebote geben sowohl einen Überblick in die Thematik als auch vertiefende Expertisen und Fachinformationen im Rahmen des Konferenzprogramms.

Inspirierende Bühnenerlebnisse und interaktive Showcases

Im Zentrum von #TheCircularHouse steht die kreisrunde „Circle Lounge“, in der Workshops und Vorträge der dritten Circular Cooperation Network Days (CCND) stattfinden. Die Circle Lounge wird von einem interaktiven Rundgang umgeben, der den Besuchenden einen schnellen Einstieg und Überblick über das zirkuläre Ökosystem und dessen Methoden vermittelt. Auf der umliegenden Fläche befinden sich die „Brandplatforms“ zur Darstellung der Produkte und Services der teilnehmenden Ausstellungspartner. Ein prominenter Kooperationspartner ist das Start-up Concular, das in der zirkulären Baubranche als Pionier und Leitfigur gilt. Im Rahmen von #TheCircularHouse ist Concular Kooperationspartner für den Themenschwerpunkt zirkuläres Bauen und spannt dabei den Bogen von der Architektur bis in die Inneneinrichtung. Für das Themenfeld der zirkulären und modularen Produkt- und Serviceentwicklung erhält die Focus Area kompetente Unterstützung von der Effizienz-Agentur NRW, dem Kompetenzzentrum für Ressourceneffizienz in Nordrhein-Westfalen und dem Umweltministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Sonderfläche ist insgesamt in vier Themenbereiche gegliedert: Design und Produktion, Service und Dienstleistungen, Nutzung und Geschäftsmodelle sowie Logistik und Mobilität.

Plattform für branchenübergreifendes Networking

#TheCircularHouse richtet sich an all jene, die in den Feldern der Nachhaltigkeit und zukunftsorientierten Arbeitsplatzgestaltung aktiv sind und sich für die Förderung einer nachhaltigen Welt engagieren. Herstellende Unternehmen, Handel, Zuliefererfirmen, Dienstleistungsanbietende und Fachleute aus den Bereichen Produktinnovation, Dienstleistungsgestaltung und Management kommen in dieser Focus Area zusammen, um sich auszutauschen, zu vernetzen und gemeinsam an der Entwicklung zukunftsfähiger Konzepte zu arbeiten. Ziel ist es, nachhaltige Büro- und Arbeitsumgebungen zu schaffen und diese effektiv in den Alltag zu integrieren.



Unternehmen, die sich im Rahmen der Focus Area #TheCircular House beteiligen möchten, können sich direkt an CADEMI wenden. Für Anfragen und weitere Informationen steht Co-Founder Christof Flötotto per E-Mail unter christof@cademi.de zur Verfügung.

Neben #TheCircularHouse gehören unter anderem auch die Focus Areas #InspiredAugmentedOffice, #OfficeXperience: NextGenWorkplaces, #ImpulseContract sowie #Indoor&OutdoorHospitality zu den Highlights der ORGATEC 2024.

Quelle: Köln Messe