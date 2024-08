SCHOCK begrüßt Alexander Zeeh als neuen CSO

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Alexander Zeeh erfolgreich in leitenden Positionen bei namhaften Unternehmen der Branche tätig. Zu seinen Stationen zählen zehn Jahre bei Bauknecht und fünf Jahre bei Whirlpool. In den letzten Jahren zeichnete er bei Samsung für das Deutschlandgeschäft für das Segment Haushaltsgeräte verantwortlich. Im Anschluss daran übernahm er die Geschäftsführung für Grohe Deutschland und war als Executive Vice President für die Region Central Europe zuständig. Zuletzt sammelte er wertvolle Erfahrungen im Investmentbereich.

In seiner neuen Position bei SCHOCK kehrt Alexander Zeeh nun zu seinen Wurzeln in der Haushaltsgeräte- und Küchenbranche zurück. „Ich freue mich sehr, jetzt Teil des fantastischen SCHOCK-Teams zu sein“, so Alexander Zeeh. „SCHOCK blickt auf eine beeindruckende 100-jährige Geschichte zurück und verfügt über 40 Jahre Expertise in der Herstellung von Quarzkomposit-Spülen. Die Innovationskraft und die einzigartige Unternehmenskultur, getragen von den Menschen, die hier arbeiten, haben mich besonders begeistert. Gemeinsam möchten wir das Unternehmen weiterentwickeln und Marke sowie Marktposition noch stärker machen.“

In seiner neuen Rolle bei SCHOCK wird Alexander Zeeh als Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing in einem dreiköpfigen Team, zusammen mit CEO Ralf Boberg und CFO Ivo Huhmann, tätig sein. Für die SCHOCK Group übernimmt Alexander Zeeh die Verantwortung für alle Sales- und Marketingaktivitäten sowie den After-Sales-Bereich. Zudem wird er auch die 70 internationalen Vertretungen des Unternehmens weiterentwickeln.

„Mit Alexander Zeeh haben wir eine erfahrene und engagierte Führungskraft gewinnen können, die den besonderen Stil von SCHOCK zu schätzen weiß“, sagt Ralf Boberg. „Er wird unser Unternehmen mit frischem Wind und Branchenwissen bereichern und mit uns gemeinsam den SCHOCK-Weg konsequent weitergehen.“

Quelle:: SCHOCK