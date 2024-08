JANSER eröffnet Abholmarkt im MAPEI Lager

Feiern Sie mit Mapei und Janser die Eröffnung des Janser Fachmarktes am 12. & 13. September von 09:00–17:00 Uhr beim 📍 MAPEI Standort in Brunn am Gebirge! Es erwarten Sie: ⭐️ Produktvorführungen, jeweils um 14 Uhr live von Experten durchgeführt zu unterschiedlichsten Produkten und Themen

⭐️ kulinarische Highlights, frisch vom Foodtruck

⭐️ einmalige Eröffnungsaktionen Das Team von Mapei freut sich darauf, Sie bei der Eröffnung begrüßen zu dürfen! Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website.

Quelle: MAPEI