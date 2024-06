MAPEI wird neuer Hauptsponsor beim GAK 1902

„Bei MAPEI ist die Förderung des Sportes seit vielen Jahrzehnten aufgrund der Unternehmenstradition ein besonderes Anliegen. Daher ist es mir eine große Freude, dass MAPEI Austria die nächsten Fußballsaisonen in der Bundesliga als Hauptsponsor des GAK auftreten wird und den österreichischen Fußball fördert“, erklärt Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer von MAPEI Austria GmbH.

Das 1937 in Mailand gegründete Familienunternehmen, das im Jahr 2022 einen Umsatz von 4 Milliarden Euro erzielte, beschäftigt derzeit in 90 Werken und 32 Forschungszentren rund 12.000 Mitarbeiter in 35 Ländern. Ob Wohnbau oder öffentliche Projekte wie Tunnel- oder Straßenbau – MAPEI versorgt die Bauwirtschaft mit qualitätsgeprüften Baustoffen und bietet für jede Anforderung die richtige Lösung. Im Sportsponsoring ist MAPEI seit über 30 Jahren aktiv und engagiert sich hier neben dem Fußball auch sehr stark im Radsport.

Beim GAK hat Obmann René Ziesler natürlich allen Grund zur Freude: „Es war unser Ziel nach dem sportlichen Erfolg auch im wirtschaftlichen Bereich nachzuziehen. MAPEI steht nicht nur für höchste Qualität bei Bauprodukten und ist aus unserer Branche nicht mehr wegzudenken“, erklärt der Bauunternehmer. Sie engagieren sich seit Jahrzehnten in großem Ausmaß in Sport und Kultur und sind ein Symbol für erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen, die auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen.“ so Ziesler weiter.

Auch Mag. Sebastian Pernhaupt, Direktor Sponsoring beim GAK 1902 zeigt sich begeistert: „Wir freuen uns, mit Mapei einen ebenso namhaften wie starken Partner für den GAK 1902 gewonnen zu haben“. Die Entscheidung von Mapei, offizieller Hauptsponsor des GAK 1902 zu werden, zeigt von der Überzeugung von Mapei, mit dem GAK genau die richtige Mannschaft als Hauptsponsor in der Bundesliga zu begleiten und von dessen Medienpräsenz zu profitieren. Wir freuen uns, diese Partnerschaft unmittelbar nach dem Aufstieg in die Admiral Bundesliga bekanntgeben zu dürfen und Mapei eine Plattform mit großartigen Medienreichweiten und einer besonderen Community zu bietet.“

René Ziesler, Mag. Andreas Wolf

Die Sponsorpartnerschaft zwischen Mapei und dem GAK 1902wurde auf vier Jahre mit Option auf zwei weitere Jahre abgeschlossen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mapei.at

Quelle: MAPEI