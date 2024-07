Großer Andrang beim MAPEI Family & Friends Day

Informative Betriebsführungen ermöglichten einen einmaligen Blick in die Produktions- & Lagerhallen des Bauchemieprofis. „MAPEI umfasst global 90 Werke in 35 Ländern und produziert 7.000 Produkte für die Baubranche und ist damit wichtiger Qualitätslieferant der Baubranche,“ informiert Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer der MAPEI Austria GmbH.

GF MAPEI Austria Mag. Andreas Wolf und GF MAPEI Tschechien Zdeněk Runštuk mit den Hiphop Plattler Kids

Heinz Konrath, Bürgermeister von Nußdorf ob der Traisen und Herbert Pfeffer, Bürgermeister von Traismauer betonten vor allem die Wichtigkeit des Produktionsstandortes in Nußdorf ob der Traisen für die heimische Wirtschaft. MAPEI beschäftigt in Österreich rund 150 MitarbeiterInnen, den Großteil davon in der niederösterreichischen Zentrale. Mit laufenden Investitionen in das Werk und mit Erweiterungen wird der Produktionsstandort für die Zukunft gesichert.

Die Gäste erwartete neben den Betriebsführungen ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Hüpfburg, Kinderschminken und vielen Spielestationen sorgte bei den kleinen Gästen für ein abwechslungsreiches Programm. Die etwas größeren kamen beim Virtual Reality-Stapler- & Race-Simulator voll auf ihre Kosten.

Food-Trucks, mit italienischer Pasta, Pulled-Pork Burgern oder herzhaften Crêpes, Weinverkostung oder ein Eiswagen boten kulinarische Highlights. Für beste Stimmung sorgten Tanzdarbietungen der Hiphop Plattler und der Herzogenburger Volkstanzgruppe sowie Live-Musik der Hubi Urknall Combo.

„Die Mitarbeiter stehen für MAPEI als familiengeführter Betrieb besonders im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, ein Top-Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter zu sein. Daher freue ich mich besonders über den großen Anklang beim Family & Friends Day und die Begegnungen und persönlichen Gespräche mit den Familien und Freunden meiner Mitarbeiter“, erklärt stolz Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer MAPEI Austria GmbH.

Der Family & Friends Day war eine optimale Gelegenheit, den Besuchern die Welt von MAPEI näher zu bringen und aufzuzeigen, was täglich produziert und geleistet wird. Für MAPEI Austria war dieser Tag ein voller Erfolg und ein gelungenes Event, das Kunden, Familien und Freunde gleichermaßen begeisterte.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mapei.at

Quelle: MAPEI