Vielfalt für die Oberflächenkorrektur Kantenlackstifte, Hartwachs, Weichwachs & Co.

Die fachgerechte Reparatur bietet eine umweltgerechte und schnelle Alternative zum Austausch von Möbelelementen. Wichtig sind hier allerdings die passenden Produkte, die man je nach Art und Größe des Schadens und abhängig von Werkstoff und Beschaffenheit der Oberfläche wählt. Mit Hartwachsen, Weichwachsen, Lackstiften oder weiteren Spezialprodukten, die in bis zu 140 aufeinander abgestimmten Einzelfarben oder Sets zur Verfügung stehen, findet man bei Ostermann hierfür immer eine Lösung. Darüber hinaus gibt es viele Spezialprodukte, wie zum Beispiel Füll- und Modellierspachtel oder Möbelauffrischer. Alle Produkte findet man unter dem Suchbegriff „#Oberflaechenkorrektur“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu.

Welches Produkt für welchen Schaden?

Kleinere, oberflächliche Kratzer lassen sich schnell und dauerhaft mit den Kantenlackstiften ausbessern. Für größere Kratzer, Fugen, Löcher oder Druckstellen in Möbeln, Türen oder Paneelen gibt es ein breites Farbsortiment an Weichwachsstangen. Tiefere Beschädigungen an Holzwerkstoffplatten oder Böden repariert man in der Regel mit Hartwachsen, die mit einem Elektroschmelzer aufgeschmolzen und in das Loch gefüllt werden.

Alles zur Hand: der Systainer

Ein Tipp von Ostermann ist das Korrektursystem REDOCOL im Systainer. Hier gibt es die wichtigsten Hilfsmittel zur Holzoberflächenkorrektur bereits fertig zusammengestellt und griffbereit im handlichen Koffer für die Mitnahme zum Kunden. Neben Hart- und Weichwachs in gängigen Farben finden sich hier die passenden Werkzeuge für deren Anwendung sowie Kantenlackstifte und Sprühlack fürs Finish.

Die passende Farbe finden

Wird ein Kantenlackstift oder ein Weichwachs benötigt, empfehlen die Ostermann-Experten, den Plattennamen oder die Plattennummer der beschädigten Möbelplatte in das Suchfeld auf der Startseite von www.ostermann.eu einzugeben. Neben der Empfehlung für die Kante findet man hier häufig auch eine Empfehlung für den Kantenlackstift und den Weichwachs. Bei tieferen „Macken“ an Dekorplatten arbeitet man in Regel mit 3 bis 4 verschiedenen Farben. Man beginnt immer mit der hellsten Grundfarbe. Das Wachs wird mit der heißen Spitze des Hartwachsschemelzers abgenommen und in die zu reparierende Stelle getropft. Ist das Loch gefüllt, trägt man das überschüssige Material mit der Ziehklinge ab. Danach werden die weiteren Farben aufgetragen und modelliert.

Praktisch: Farblich abgestimmte Sets

Um die Auswahl bzw. das Nachmodellieren der richtigen Farbe zu erleichtern, wurden die Wachse von Ostermann zudem in farblich abgestimmten Sets zusammengestellt. Hier stehen zum Beispiel Kästen mit 5 oder 10 Farben für weiße, graue oder schwarze Oberflächen sowie für diverse Holzarten – von Ahorn bis Kirsche – oder für helle und dunkle Holztöne zur Verfügung. Zum fachgerechten Auftrag liefert Ostermann einen Elektroschmelzer für Hartwachs und für den Weichwachs einen passenden Weichwachsspatel.

Auch ans Oberflächenfinish denken

Um die frisch reparierte Oberfläche zu schützen und im Glanzgrad anzupassen, empfiehlt sich ein Finish mit einem Sprühlack. Letzterer ist bei Ostermann in unterschiedlichen Farben und als Klarlack in verschiedenen Glanzgraden erhältlich. Nach dem Aushärten des Lacks ist die reparierte Stelle dauerhaft geschützt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: Ostermann