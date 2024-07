Stefan Lohrberg wird Geschäftsführer der TAS

Stefan Lohrberg wird den Bereich Kommunikation übernehmen, Peter Mohnhaupt wird sich auf das Live-Geschäft konzentrieren. Er kommt von der Koelnmesse, wo er noch bis Ende Juli angestellt ist und bei welcher er acht Jahre lang als Director und Ideengeber zuständig war für die Ausrichtung der spoga+gafa, der Weltleitmesse für Gartenlifestyle und BBQ. Der 50-Jährige kehrt damit auch an den Ort zurück, an dem er zehn Jahre lang zum Fachmann für Marketing, Kommunikation und Strategie ausgebildet wurde.

Wird ab Mitte August Mitglied der Geschäftsführung der TAS Emotional Marketing: Stefan Lohrberg

„Für mich schließt sich mit der Rückkehr zur TAS in Essen ein Kreis. Ich freue mich darauf, mit dem Team unser und mein Wissen um Marken und Produkte, um Events und Ideen an unsere bestehenden und zukünftigen Kunden weiterzugeben“, sagt Stefan Lohrberg. Für CEO Thomas Siepmann steht fest, dass die TAS mit der neuen Dreierspitze ihre Position am Markt weiterausbauen wird: „Mit Stefan holen wir einen langjährigen Weggefährten zurück in die TAS-Familie, der in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und sich einen erstklassigen Ruf als Impulsgeber und Innovator erarbeitet hat.“

Allgemeine Informationen

TAS Emotional Marketing

Als eine der größten und bekanntesten inhabergeführten Agenturen des Ruhrgebiets schreibt die TAS seit mehr als 30 Jahren Erfolgsgeschichte. Die mittelständische Agentur mit Sitz in Essen ist auf 75 feste Mitarbeiter*innen angewachsen und gewann im vergangenen Jahr mit DB Schenker, dem Deutschen Olympischen Sportbund, Edeka, E.ON, Ford, Ifm, Haniel, König Pilsener und Thyssen-Krupp Steel sowohl regionale als auch nationale Schwergewichte als Kunde.

Das aktuelle TAS-Leistungsportfolio umfasst ganzheitliche Kommunikationslösungen in den Bereichen Corporate Live Events, Brand, Campaigning, Content & Corporate Communications, Creation, Digital Campaigning, Impact, Performance Marketing, Public Live Communication, Sales, Strategy und Talent Management.