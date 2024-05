JOKA Schauraum Eröffnung 1120 Wien

Seit 1921 produziert JOKA österreichische Produkte mit höchstem Qualitätsanspruch. Von Matratzen über Betten bis hin zu Polstermöbeln wird dabei besonders auf innovativen Vorsprung, klassisches Design und handwerkliches Know-how Wert gelegt.

Um die Stellung als bekannteste heimische Polstermöbelherstellermarke behaupten zu können, wird der Unternehmensauftritt regelmäßig überarbeitet. Im Laufe der Jahre werden dabei sämtliche Verkaufsunterlagen, Messeauftritte, Homepages und Schauräume überarbeitet und angepasst.

Dabei wurde auch die Gestaltung des JOKA Schauraums im 12. Wiener Gemeindebezirk komplett überarbeitet. Das Raumdesign wurde von Stefan Brandtmayr entwickelt und für die Dekoration konnte Christiane Pichler-Katholnigg gewonnen werden.

Anna Kapsamer-Fellner bei der Schauraumeröffnung

Der Schauraum soll den umliegenden JOKA-Handelspartnern als erweiterte Verkaufsfläche dienen, die Kunden können sich hier von den JOKA Wohnwelten inspirieren lassen und mit Hilfe perfekter Beratung ihre Wohnbedürfnisse bestens zufriedenstellen.

Auf den rund 1.200 m2 Ausstellungsfläche, werden neben den bekannten Federkern- und FlexiNet® – Matratzen sowie den Betten, Polstermöbeln und Funktionsliegen, auch die neuen Produktserien präsentiert. Allen voran, die vor kurzem entwickelte Outdoormöbel-Serie „Butterfly“ für die JOKA heuer mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde. Die Serie Butterfly bietet Luxus für Terrasse und Balkon. Ein absolutes Highlight ist das Sunbed, das nicht nur äußerst bequem, sondern auch richtig flexibel ist: Die edle Liege kann an drei Seiten in zwei Stellungspositionen hochgeklappt werden und ist mit UV-beständigen Sonnensegel-Stoffen bezogen, die bereits bestens im Außenbereich erprobt sind. Der Rahmen aus Eiche und die Elemente aus Edelstahl verleihen dem Möbel den außergewöhnlichen und hochwertigen Charakter. Zur Möbelserie Butterfly gehören eine Einzelliege, ein ebenfalls hochklappbarer Hocker sowie ein praktischer Beistelltisch, der an jeder Seite ganz nach Belieben eingehängt werden kann.

JOKA wird diesem Weg der konsequenten Weiterentwicklung von Marke und Produkten auch in Zukunft treu bleiben. So ist bereits das nächste Schauraum-Projekt, nämlich die Eröffnung eines JOKA Studios in Villach im Juni dieses Jahres definiert.

Familie Kapsamer (v. l. n. r.): Martin Kapsamer, Elisabeth Hochhauser, Margarete Kapsamer, Johann Kapsamer, Anna Kapsamer-Fellner, Johannes Kapsamer



