Interior Golf Cup – das Branchenevent von Florian Goos und Dirk Schroeder in diesem Jahr auf fünf unterschiedlichen Plätzen

Die Initatoren des InteriorGolfCup onTour24

In diesem Jahr haben sich die Initiatoren etwas Neues einfallen lassen: Die einzigartige Plattform zum Networking auf dem Green geht ‚on Tour‘. Dafür haben die beiden Initiatoren vier spannende Golfplätze in Deutschland und Österreich ausgewählt – und sorgen so für Abwechslung und ein Ambiente, das auch für erfahrene Golfer Überraschungen bereithält.

2022 fand der erste Interior Golf Cup statt – und hat sich seitdem als fester Termin in der Branche etabliert. Möglich macht das die einzigartige Mischung, mit der das einzige Golfturnier der Einrichtungsbranche Sport und Netzwerken verbindet: Neben dem Wettstreit stehen das Knüpfen neuer Kontakte und der gemeinsame Austausch über Themen, die die Branche bewegen, im Vordergrund. „Mit ‚Interior Golf Cup – on Tour‘ wollen wir 2024 diese Erfolgsgeschichte fortsetzen und durch die regionale Nähe noch mehr Teilnehmern die Möglichkeit geben, dabei zu sein, den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen zu pflegen und dabei die schönsten Golfplätze Deutschlands und Österreichs zu erleben“, so Florian Goos, Geschäftsführer von The Wild Goose.

Gespielt wird in 3/4-Flights für optimale Interaktion

Anstatt eines klassischen Turniers werden beim ‚Interior Golf Cup – on Tour‘ Flights von jeweils 3 bis 4 Golfern zusammengestellt. So kommt es bereits tagsüber zu spannenden Golfduellen und gleichzeitig zum Austausch in entspannter Atmosphäre. Die Teilnehmer lernen sich während der Runde besser kennen und können so wertvolle Kontakte für ihr berufliches Netzwerk knüpfen. „Durch die neue Spielvariante wird die Interaktion während der Golfrunde noch stärker gefördert“, erläutert Initiator und Unternehmensberater Dirk Schroeder. „Schließlich steht beim Interior Golf Cup das Networking gleichberechtigt neben dem sportlichen Wettbewerb.“

Termine & Golfplätze

Der ‚Interior Golf Cup – on Tour‘ geht dieses Jahr an vier Tagen (zumeist am Freitagmittag) und unterschiedlichen Orten an den Start. Eines der Highlights ist sicherlich der renommierte Golfplatz Green Eagle bei Hamburg, der aktuell die Porsche Open beherbergt und sich 2035 als Austragungsort des Ryder Cups die internationale Golf-Elite empfiehlt. Die Teilnehmer erwartet jedoch zu allen Terminen und Plätzen ein anspruchsvolles und gleichzeitig landschaftlich reizvolles Golferlebnis:

7. Juni 2024 – Gütersloh – Westfälischer Golf-Club Gütersloh, Start ab 13 Uhr

21. Juni 2024 – Zell am See, Österreich – Golfclub Zell am See, Kurs Schmittenhöhe, Start ab 13:10 Uhr

4. oder 6. Juli 2024 – München – Golfpark Gut Häusern, Start ab 13:10 Uhr

23. August 2024 – Hamburg – Green Eagle Golf Courses Winsen Luhe, Start ab 13:10 Uhr

Weitere Informationen sowie die Konditionen der Teilnahme finden interessierte Golfer auf www.interiorgolfcup.com.

Quelle: The Wild Goose