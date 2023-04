Beratungsgesellschaft LEMAGO Consulting ergänzt GOOS COMMUNICATION und The Wild Goose

Kirk Mangels, Yvonne Deters und Florian Goos



Begleitet werden Unternehmen, Unternehmer und Führungskräfte bei der Zieldefinition, in Veränderungsprozessen sowie in Markt- und Markenfragen. Als Geschäftsführer der Neugründung kommt ein langjähriger Branchenkenner ins Boot: Kirk Mangels, der als ehemaliger Vorstand der MHK Group, Geschäftsführer der AMK – Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. und Chefredakteur beim markt intern Verlag bestens vernetzt ist.

„Ich kenne Florian Goos und Yvonne Deters schon lange“, sagt Kirk Mangels, „und es stand über die Jahre immer mal wieder im Raum, dass wir etwas Gemeinsames auf die Beine stellen wollen – dieser Moment ist jetzt gekommen.“ Mit LEMAGO Consulting schließt das Trio eine Lücke in seinen Dienstleistungsangeboten. Während GOOS COMMUNICATION als Kommunikationsagentur die Geschichten der Kunden in die Medien bringt, veranstaltet The Wild Goose Netzwerk-Events und fungiert als Branchen-Think-Tank. LEMAGO Consulting wieder-um legt seinen Schwerpunkt auf die Beratung: „Wir begleiten Unternehmen, Unternehmer und Führungskräfte dabei, ihre Ziele zu entwickeln und zu erreichen“, so Kirk Mangels. „Dabei setzen wir je nach Einzelfall auf verschiedene Werkzeuge: Coaching oder die Begleitung und Implementierung von Veränderungsprozessen sind hier zwei Beispiele.“ Kirk Mangels legt besonderen Wert darauf, dass LEMAGO Consulting seine Kundschaft umfänglich begleitet: „Gerade Zieldefinition und Change-Management erfordern vertrauensvolle Begleitung. Wir stehen unseren Kunden über die gesamte Dauer dieser Findungsprozesse kompetent zur Seite, und zwar auch mit konkreten Handlungsfahrplänen.“ Ein weiteres Thema für LEMAGO Consulting, mit dem Kirk Mangels als ehemaliger MHK-Vorstand für Digitalisierung, Marketing, Kommunikation bestens vertraut ist, ist die Markenführung: LEMAGO Consulting nimmt sich hier allen Fragen rund um die Marke, das Unternehmensleitbild und den nationalen und internationalen Netzwerkaufbau an.

Der neue Dreiklang für die Einrichtungsbranche: Unternehmensstrategie, Kommunikation und Branchenvision

„Mit LEMAGO Consulting erweitern wir das Leistungsspektrum des Unternehmensnetzwerks zielführend“, sagt Florian Goos, der mit der Gründung von GOOS COMMUNICATION vor über 20 Jahren den Grundstein für den Verbund legte. „Alle drei Unternehmen greifen ineinander und können, wenn vom Kunden gewünscht, ergänzend tätig werden. Zum Beispiel kann GOOS COMMUNICATION die externe und interne Kommunikation in einem Veränderungsprozess übernehmen. Aber selbstverständlich kann auch jede Leistung einzeln in Anspruch genommen werden.“ Auch hinsichtlich der Fähigkeiten der Mitarbeiter wird es Schnittmengen und Synergien geben, zum Beispiel, wenn es um das Coaching geht: Sowohl Kirk Mangels als auch Yvonne Deters sind ausgebildete Coaches.

Kirk Mangels und Florian Goos werden zukünftig gemeinsam als Gesellschafter hinter den drei Unternehmen stehen. Die Verantwortlichkeiten für die drei Unternehmen sind wie folgt

verteilt: Yvonne Deters leitet weiterhin das operative Geschäft von GOOS COMMUNICATION. Florian Goos wird mit The Wild Goose auch zukünftig gemeinsam im Netzwerk mit anderen Branchenakteuren die Einrichtungsbranche mit disruptiven Ideen in die Zukunft begleiten. Die Neuunternehmung LEMAGO Consulting wird unter Federführung des 44-jährigen Kirk Mangels laufen. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit“, sagt Yvonne Deters. „Kirk Mangels ist mit seiner Kompetenz, langjährigen Branchenerfahrung und Persönlichkeit eine absolute Bereicherung für unser Team. Und was das Leistungsspektrum unseres Firmen-Trios anbelangt, haben wir jetzt mehr denn je die Möglichkeit, umfassende Projekte ganzheitlich anzugehen und die Branche insgesamt voranzubringen.“

