berbel smarte Kopffreihaube Smartline

Spannende Kontraste setzt diese Kopffreihaube mit ihrer Stahloberfläche in wahlweise Weiß, Mattschwarz oder Graumetallic und dem abgerundeten Kantenprofil aus gebürstetem Edelstahl. Die berbel Smartline wirkt durch den gekonnten Materialmix und die kaminlose Bauweise besonders stimmig und harmonisch. Ihre kompakte Form ist ein überzeugendes Argument für die Integration in ein junges Küchendesign. Sie steht für Flexibilität, Individualität und Planungsfreiheit.

Aufgeräumt und modern wirkt der monochrome Einrichtungsstil auf den Betrachter. Die gewollte Einfarbigkeit ist im Küchendesign vor allem in den Farbpaletten Schwarz, Grau, Weiß oder in Erdtönen zu finden. Mit diesen Farbschemata kann man in die monochrome Küche beinahe jeden berbel Dunstabzug einplanen.

Smarte Optik und schlaue Technik

Hinter der Fassade der Kopffreihaube Smartline verbirgt sich die bewährte und energiesparende berbel Umlufttechnik. Sie macht die Smartline zum perfekten Partner bei der Beseitigung von

Fetten, Ölen und Gerüchen. Der integrierte EC-Motor arbeitet leise und dennoch leistungsstark. Zwei LED-Leuchtleisten geben ein blendfreies Arbeitslicht. Die schmale, intuitiv zu steuernde

Bedienleiste integriert sich unauffällig in das Produktdesign.

Wahlweise ist diese Kopffreihaube mit Aktivkohlefilter oder wartungsfreiem permalyt®-Umluftfilter erhältlich. Als erstes Umluft- Filtersystem regeneriert es sich selbst. Möglich macht das ein thermokatalytisches Verfahren. Die Filtermatten bestehen aus einem bislang in der Küchentechnik einzigartigen Spezial-Aktivkohleblock. Dieser bindet bis zu 95 % der Geruchsmoleküle, die beim Kochen entstehen. Sie werden mithilfe eines Katalysators neutralisiert. Ein Verfahren, das auch in der Fahrzeugtechnik angewendet wird. Mit der einmaligen Installation des innovativen Filters ist die dauerhafte Funktion sichergestellt – der regelmäßige Austausch der Aktivkohle ist somit nicht mehr erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel