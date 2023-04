SWISS KRONO Produktneuheiten auf der BAU 2023

Fabian Kölliker, Head of Group Marketing: „Der Bedarf an nachhaltigen, wohngesunden und im Sinne der Förderwürdigkeit zertifizierten Produkten steigt. SWISS KRONO arbeitet kontinuierlich an Innovationen und Optimierungen, um ihre Produkte noch ökologischer herzustellen. Getreu dem Motto „Committed to nature and circular building“ präsentiert SWISS KRONO auf der BAU 2023 eine Reihe von Produktinnovationen. Dieses Motto passt deshalb so gut zu uns, da SWISS KRONO bei der Herstellung der Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette sehr konsequent auf ein zertifiziertes Energiemanagement, den Einsatz erneuerbarer Energien, Rohstoffe aus nachhaltigen Quellen, regionale Ressourcen, kurze Transportwege und einen ressourcenschonenden Fertigungsprozess an unseren integrierten Standorten achtet.“

COREPEL MIT NEUEN PRODUKTLINIEN

Vor drei Jahren hat SWISS KRONO den robusten und zu 100 % wasserfesten Öko-Designboden COREPEL eingeführt. Nach erfolgreicher Lancierung in den USA erfreut sich Corepel nun auch in Europa wachsender Beliebtheit. Das Geheimnis seiner Widerstandsfähigkeit ist die Ummantelung aus Hochleistungsharz, die den natürlichen Holzkern mit einen Holzanteil von über 50 % umschliesst. Zudem ist er der erste Designboden weltweit, der den DEC Standard als «Durable Eco Composit/ Dauerhafter Ökologischer Verbundwerkstoff» erreicht.

Nun lanciert SWISS KRONO die nächste Innovationsstufe: In der neuen Linie COREPEL EVOLUTION wurde der Holzanteil massiv auf 85 % erhöht. Für die widerstandsfähige Umhüllung des Kerns kommt Kauramin® BALANCE zum Einsatz. Das Biomasse-bilanziert produzierte Bindemittel ist eine nachhaltige Weltneuheit von BASF mit einem deutlich reduzierten Product Carbon Footprint (PCF). So zeigt COREPEL EVOLUTION in der Herstellung einen mindestens 30 % geringeren CO2-Fußabdruck als vergleichbare Böden. Die EVOLUTION PURE Technologie verbindet eine quellungsarme Echtholz-Oberfläche mit unserem wasserfesten Träger. Dabei dringt das Hochleistungsharz in die Oberfläche ein und sättigt diese. So wird sie wasserfest und viel robuster als normale Holzböden. Optik und Haptik sind identisch mit natürlichem Parkett aber der Holzbedarf sinkt erheblich. Während 1 m3 Eiche nur rund 150 m2 3-Schicht-Parkett ergibt, reicht die gleiche Menge für 600 m2 EVOLUTION PURE Boden – ganze vier Mal mehr.

PURE symbolisiert die Natürlichkeit, EVOLUTION zielt auf die Kreislauffähigkeit – damit spiegeln diese ganz konkret das Motto von SWISS KRONO für diese Messe wider.

Die neuen Dekore sind von der Natur inspirierte Stein- und Holzdesigns, die von echtem Stein und Holz in Optik und Haptik kaum zu unterscheiden sind. COREPEL kann vollflächig verklebt werden und stellt damit eine umweltfreundliche Alternative zu verklebtem Vinyl dar.

und Cognac Eiche Natur (22007)



NEUE MÖGLICHKEITEN DER OBERFLÄCHENGESTALTUNG

ONE WORLD COLLECTION – Für die Gestaltung individueller Lebensräume präsentiert SWISS KRONO 39 neue Dekore in der ONE WORLD Kollektion. Diese Kollektion umfasst Dekore, die so vielfältig und inspirierend sind wie die Welt selbst. Im Einklang mit den neuesten internationalen Design-Trends wird die Kollektion permanent weiterentwickelt. Das Spektrum reicht von hellen Holzdesigns und pastelligen Unifarben bis zu dunkelbraun-grauen Holzdekoren sowie kräftigen Blau- und dunkelmatten Grüntönen. Sämtliche Dekore lassen sich kombinieren, sodass es mit der umfangreichen Kollektion einfacher denn je ist, seinen eigenen Stil zu kreieren.

Individuelle Inneneinrichtung mit neuen Möbeloberflächen aus der ONE WORLD Collection

BE.VELVET – Die qualitativ hochwertige, edelmatte Antifingerprint-Oberfläche für Möbel aller Art ist nicht nur resistent gegen Abdrücke, sondern auch antibakteriell, widerstandsfähig gegen Kratzer und damit ideal geeignet für stark frequentierte Oberflächen. Ob frisch eingecremte Hände oder fettige Finger beim Kochen – auf BE.VELVET-Oberflächen bleiben keinerlei Spuren zurück. BE.VELVET fühlt sich warm und soft an, reflektiert kein Licht und ist damit super matt. Die Oberfläche steht in acht attraktiven Unifarben von weiß bis anthrazit zur Verfügung und kann auf verschiedenen Trägerplatten angewendet werden.

DAS NEUE SWISS KRONO SHOWMODUL

Das SWISS KRONO Showmodul wurde umfassend upgedatet und feiert auf der BAU 2023 seine Premiere. An die Grundidee der Tiny Houses angelehnt, präsentiert das Showmodul die Vielseitigkeit und die Leistungsfähigkeit moderner Holzwerkstoffe auf eine noch spannendere Art und Weise. Vom wasserfesten Fußboden über durchdachte Wandaufbauten und direktbeschichtete Innenwände bis zur Akustikdecke – es sind nicht nur zahlreiche neue SWISS KRONO-Produkte, sondern auch neue interaktive und multimediale Features für ein noch beeindruckenderes Besuchererlebnis verarbeitet.

Ein Blick in das neu ausgestattete SWISS KRONO Showmodul, das auf der BAU erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird. (Bildnachweis: Kohlhaas und Partner)

Begleitend zur Messe können Interessierte auf der Webseite www.swisskrono.com/umwelt-highlights nachlesen, was verantwortungsvolle, nachhaltige Produktion von Holzwerkstoffen für SWISS KRONO bedeutet. Außerdem lernt man hier ausgewählte ökologische, wohngesunde Produkte kennen, mit denen die passenden Antworten auf die neuen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden gegeben werden können.

Quelle: SWISS KRONO