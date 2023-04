Christian Burghardt wird Geschäftsführer für Haier Austria

Im Rahmen der Umfirmierung der Candy Hoover Austria GmbH zur Haier Austria GmbH übernimmt Christian Burghardt (im Bild oben) den Posten des Geschäftsführers zum 1. April 2023. Burghardt war im Juli 2022 zum CCO und Vorstandsmitglied bei Haier Germany berufen worden. Der erfahrene Manager begleitete auch die Umstrukturierung bei Haier Germany in Micro Enterprises (ME), welche er aktuell in seiner Funktion als CCO supervisiert. Zusätzlich leitet Burghardt die Bereiche Marketing und Vertrieb.

Till von der Osten wird zu Ende April 2023 aus dem Unternehmen ausscheiden und sich neuen Aufgaben widmen. „Wir bedanken uns für Tills Einsatz als Sales Director und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute“, sagt Jean-Pascal Rey. Christian Burghardt übernimmt zusätzlich die Funktion als Sales Director.

Quelle: Haier