Die Siegertrophäe ‚Die DESIGNKÜCHE des Jahres 2023

Kreativität und Innovation waren gefragt: beim Wettbewerb -Die Designküche des Jahres 2023-, zu dem DER KREIS Österreich in Kooperation mit zahlreichen Industriepartnern im Herbst des Vorjahres alle Mitgliedsbetriebe eingeladen hat.

Am Mittwoch, 3. Mai um 10:30 Uhr ist es nun endlich so weit: das Geheimnis wird gelüftet! Am Messestand von DER KREIS auf der küchenwohntrends in Salzburg werden die Top 5 Projekte des Wettbewerbs prämiert und das Siegerprojekt, das von den teilnehmenden Industriepartnern realisiert wurde, wird vor Ort zu bestaunen sein. Im Anschluss an die Messe, geht die Küche als Gewinn in die Ausstellung des Küchenspezialisten des Jahres.

‚Wir freuen uns schon sehr auf die Messe, zahlreiche Besucher auf unserem Messestand und auf viele interessante und spannende Begegnungen!‘ so, Martin Oberwallner, Geschäftsführer von DER KREIS Österreich

DER KREIS ist auf der küchenwohntrends vom 3.-5.5.2023 in Halle 10, Stand H55

Industriepartner-Kooperation

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.at und unter www.kuechenspezialisten.at

Quelle: DER KREIS Ö sterreich

#2_Siegertrophäe ‚Die DESIGNKÜCHE des Jahres 2023‘