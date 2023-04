Konzepttagung Raum3 in Essen

Die Teilnehmer der Raum3-Konzepttagung

Die Transformation des Industriestandorts von der einst größten Steinkohlezeche der Welt zum Erlebnis- und Zukunftsstandort passte hervorragend zu dem Tagungsmotto „Moderne Kommunikation in einer digitalen Welt“. Im Impulsvortrag verdeutlichte der Referent, wie folgenreich der digitale Wandel auch für die Raumausstatterbranche und das Handwerk ist. Gemeinsam erarbeiteten die Teilnehmer in Kleingruppen Lösungen, wie es möglich ist, den veränderten Erwartungen der Kunden in der Kommunikation gerecht zu werden.

Von Kohle, Koks und harter Arbeit

Die Gäste genossen das besondere Flair und folgten bei einer faszinierenden Führung dem Weg der Kohle. Dank moderner Medientechnik erhielten die Besucher einen tiefen Einblick in die harte Arbeit der Kohlegewinnung vergangener Tage. Die einzigartige Eventlocation bot den Raum3-Mitgliedern reichlich Platz, um fachspezifische Themen und Erfahrungswerte untereinander auszutauschen.

Die Marke Raum³

Raum³ ist eine Marke, die die SÜDBUND eG für ihre Fachgeschäfte entwickelt hat. Das Logo mit der eleganten Arabeske sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert. So finden Kunden das Fachgeschäft und die Produkte, die ihren Vorstellungen entsprechen. Raum³ ist zugleich ein Rundum-Marketing-Programm und richtet sich an alle SÜDBUND-Fachgeschäfte, die regelmäßig Werbung für ihr Unternehmen machen möchten und Wert auf ein durchgängiges Konzept legen. Raum³ bietet den Fachgeschäften somit die Möglichkeit, sich als Experten für Wohnraumgestaltung auf Spitzenniveau zu positionieren und sich deutlich von den Wettbewerbern abzuheben.

Imposante Industriearchitektur auf dem Gelände der UNESCO-Welterbestätte

Quelle: SÜDBUND