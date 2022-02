Interior Golf Cup 2022 – das sportliche Golf-Event für die Einrichtungsbranche

Als einer der schönsten und renommiertesten Golfplätze Deutschlands war Gut Kaden mehrfach Austragungsort der European Tour, an dem zahl-reiche Golfer der Weltklasse wie Tiger Woods, Henrik Stenson und Martin Kaymer teilgenommen haben.

Sportlich. Kommunikativ. Verbindend. – so lautet das Motto des jährlich stattfindenden „Interior Golf Cup“. 80 Plätze wer-den beim klassischen Stableford-Turnier über 18-Loch vergeben, eine schnelle Anmeldung liegt also nahe. Aber auch Golf-interessierte ohne Platzreife sind beim Schnuppergolfen herzlich willkommen, Begleitpersonen ganz ohne Golfambitionen ebenso. Los geht’s am Donnerstagmorgen um 10 Uhr, gegen Nachmittag wird das Turnier beendet sein, bevor am Abend das gemeinsame Abendessen samt Siegerehrung stattfindet.

Neben sportlichen Aktivitäten bietet das Event viel Raum und Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Netzwerke zu pflegen. Unterstützt werden die Initiatoren Florian Goos und Dirk Schroeder von namhaften Unternehmen der Branche wie unter anderem den Sponsoren OZONOS und Koelnmesse.

Auf www.interior-golf-cup.com stehen alle Informationen online zu Verfügung – auch eine Anmeldung zum Turnier, zum Schnuppergolfen oder für Begleitpersonen kann hier einfach und direkt vorgenommen werden. Wer Tipps zur Anreise benötigt oder Verlängerungsnächte in ausgesuchten Hamburger Hotels buchen möchte, wird hier ebenfalls fündig. Jetzt bis ein-schließlich 15. März 2022 Early-Bird-Vorteil sichern und den Startplatz für das 18-Loch-Turnier für € 149/Person buchen.

Dirk Schroeder und Florian Goos suchen die besten Golfer der Einrichtungsbranche

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Florian Goos, Fon: +49 (40) 284 17 87 0 | Mail: f.goos@the-wild-goose.com The Wild Goose GmbH & Co. KG | Geibelstraße 46a | 22303 Hamburg

Dirk Schroeder, Fon: +49 (160) 9051907740 | Mail: dirk.schroeder@smart2digital.de Smart2digital | Nordstraße 8 | 48149 Münster

Quelle: GOOS COMMUNICATION