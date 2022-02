Rückengesundheit mit Spezialkissen My Neck von HEFEL

Am 15. März, am Tag der Rückengesundheit, erläutert HEFEL in einem Online-Livestream im Rahmen der Themenwoche gemeinsam mit dem Entwickler des My Neck Kissens und Physiotherapeuten Günther Forer und dem Schlafcoach Jürgen Grabher die Wirkungsweise dieses Spezialkissens. Anmelden für das Webinar kann man sich bereits unter:https://www.hefel.com/de/anmeldung-webinar

Die ergonomische Form des Kissens ist perfekt für die Anwendung – die Entlastung des Kopf-Nacken-Schulter-Bereichs – zugeschnitten. Verspannungen, die sich auch im Schlaf unangenehm bemerkbar machen, verschwinden oft über Nacht. My Neck sorgt für Entlastung und löst Blockaden schneller auf.

Entspannung im Schlaf

Immer mehr Menschen leiden unter Verspannungen im Kopf-Nacken-Schulterbereich, die Schmerzen auslösen und zu Bewegungseinschränkung führen. Schuld sind Belastungen im modernen Alltag, wie z.B. zu langes Sitzen, schlechte Körperhaltung oder ein allgemeines Stressgefühl.

Soweit sollte man es nicht kommen lassen. Das HEFEL My Neck Kissen unterstützt und entlastet die Halswirbelsäule beim Schlafen auf dem Rücken und in Seitenlage. Die leichte Polsterung im oberen Wirbelsäulenbereich wirkt befreiend, die Brustmuskulatur wird leicht gedehnt und die Brustwirbelsäule mobilisiert. Die seitlichen Flügel des Kissens stabilisieren Kopf und Nacken.

Von Fachleuten empfohlen

HEFEL My Neck ist ein von Ärzten und Therapeuten empfohlenes Spezialkissen und wurde mit dem AGR-Gütesiegel („Aktion Gesunder Rücken e.V.“) ausgezeichnet. Der Erfinder des Kissens, Physiotherapeut Günther Forer, empfiehlt seinen Patienten gegen Ende des Behandlungszyklusses, das Kissen zu verwenden, um sich die Physiotherapie nach Hause zu holen. So wird die Behandlung zu Hause durch das Kissen fortgesetzt.

Das HEFEL My Neck Kissen besteht aus einer Füllung von 100% Vitasan Faserbällchen und einem angenehmen Baumwollgewebe, es ist bei 60°C waschbar und trocknergeeignet. Die passenden Jerseybezüge gibt es in den Farben weiß, taupe, marine und orange. Es wird zu 100% in Österreich produziert.

