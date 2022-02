Edelmatte Kanten von Ostermann

Wie schon bei den Hochglanzoberflächen kommt es auch im Bereich der supermatten und extrem matten Kanten auf eine besonders gute Zuordnung im Hinblick auf Farbe und Glanzgrad an. Schließlich sollen Platte und Kante am fertigen Möbel wie aus einem Guss erscheinen. Damit Handwerker bei der Auswahl des Farbtons möglichst viel Gestaltungsspielraum haben, bietet Ostermann zu allen gängigen matten Oberflächen passende Kanten in höchster Qualität und versendet diese schon in Kleinstmengen ab einer Länge von 1 Meter.

Ein Beispiel: Grau

Die glanzlose Oberfläche lässt die Farbe Grau besonders edel erscheinen und verleiht der an sich unspektakulären Farbe besondere Anmut und Exklusivität. Doch Grau ist nicht gleich grau. In der RAL Classic-Farbskala finden sich zum Beispiel beinahe 40 verschiedene Grautöne. Die Vielfalt an Nuancen spiegelt sich natürlich auch bei den Plattenoberflächen und damit auch im Ostermann-Sortiment wider. Je nach Glanzgrad der Möbelplatte stehen bei Ostermann über 40 verschiedene graue Kanten mit den Oberfläche Excellent Matt (Glanzgrad kleiner als 3) bzw. Supermatt (Glanzgrad kleiner als 7) zur Verfügung. Eine Übersicht über alle Grautöne erhalten Tischler/Schreiner auch unter dem Suchbegriff „#Highlights03“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu.

Wie findet man die passende Kante?

Ostermann steht für besondere Vielfalt und perfekten Service für das Handwerk. Eine Kante zu einer Platte zu finden, ist hier ganz einfach, denn die Kantenexperten haben allen Möbelplatten in ihrem Online-Shop bereits die perfekt passenden Kanten zugeordnet. Gibt man die Plattennummer oder den Plattennamen in das Suchfeld auf der Startseite ein, erscheint automatisch die vollständige Bezeichnung der gesuchten Platte. Darunter findet man die Ostermann-Empfehlung mit den passenden Kanten. Werden vom Standard abweichende Breiten benötigt, schneidet der Kantenspezialist die Kanten in jede gewünschte Breite. Darüber hinaus erhält man alle Kanten auch mit Schmelzkleberbeschichtung oder mit einer individuellen Funktionsschicht für die Nullfugentechnologien. Bei Fragen zur Auswahl oder Verarbeitung stehen hochqualifizierte Mitarbeiter für die Beratung zur Verfügung.

Schnell bestellt – schnell geliefert

Mit dem bekannten schnellen Lieferservice für Lagerartikel liefert Ostermann Möbelkanten in jeder Länge ab 1 Meter und in jeder Breite bis 100 mm. Europas größtes Kantensortiment umfasst mehr als 12.000 Kanten zu den Oberflächen von über 100 Plattenlieferanten. Immer dabei: die passenden Kanten zu den aktuellen Möbeltrends!

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN