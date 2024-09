Perfektion ohne Aufwand – Maßgeschneidertes Möbellinoleum

Ostermann liefert Desktop Linoleum in vielen attraktiven, gut kombinierbaren Farben

Mit seiner Vielfalt an warmen und gut kombinierbaren Farben bietet Möbellinoleum dem Tischler/Schreiner eine Fülle an Möglichkeiten für die kreative Gestaltung von Büro-, Küchen-, Wohn- oder auch Kindermöbeln. Auch im Ladenbau wird Linoleum gerne für horizontale und vertikale Flächen an Theken verwendet. Aufgrund des hohen Eigengewichts ist der Zuschnitt allerdings nicht immer ganz einfach. Vor allem, wenn es darum geht, exakte Maße aus einer größeren Fläche auszuschneiden. Um dem Tischler/Schreiner diese Arbeit abzunehmen, liefert Ostermann Möbel- und Pinnwandlinoleum (Desktop und Bulletin Board) fertig auf Maß. Es entstehen keine unliebsamen Reste. Die Ware kann gleich nach dem Erhalt weiterverarbeitet werden. Neu: Auf Anfrage und mit Anlieferung der entsprechenden CAD-Daten sind bei der Bestellung von auf Maß geschnittenem Desktop oder Bulletin Board sogar Freiformen möglich. Alle Informationen zu den verfügbaren Produkten und Services findet man unter dem Suchbegriff „#Linoleum“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu

Desktop

Seit Linoleum gegen Mitte des 19. Jahrhunderts zum Patent angemeldet wurde, hat sich die Zusammensetzung des Werkstoffs kaum verändert. Zirka 80 % der organischen und mineralischen Inhaltsstoffe sind nachwachsend. Neben der Nachhaltigkeit, sind es vor allem die matte Optik und weiche Haptik, die Desktop Linoleum als Möbeloberfläche auszeichnen. Bei Ostermann erhält man das Material in vielen attraktiven Farben, die sich auch miteinander gut kombinieren lassen.

Bulletin Board

Bulletin Board ist ein flexibles und elastisches Pinnwand-Linoleum, bei dem sich die Oberfläche nach dem Herausziehen der Pinnwandnadeln wieder verschließt. Eine Vielzahl an attraktiven und harmonischen Farben erlaubt eine kreative Wandgestaltung. Das Material wird von Ostermann als Rollenware ab 1 Meter oder als Maßzuschnitt geliefert.

Rollenware, auf Maß oder als fertiges Möbelteil?

Je nach Oberfläche und Bedarf seiner Kunden liefert Ostermann Linoleum in 3 verschiedenen Fertigungsstufen: als Rollenware, auf Maß geschnitten oder als einbaufertiges Möbelelement. Bei letzteren stehen verschiedene Trägerplatten, Stärken und Kantenlösungen zur Wahl. Ein Highlight sind die Möbelfronten mit den dekorgleichen Möbelkanten aus Linoleum. Diese sind bei Ostermann natürlich auch separat erhältlich.

Auf Anfrage und mit Anlieferung der entsprechenden CAD-Daten sind bei der Bestellung von auf Maß geschnittenem Desktop oder Bulletin Board sogar Freiformen möglich

Quelle: OSTERMANN