ZERO Produkte ab sofort erhältlich!

Bestehende Lösungen zur Fliesen- & Natursteinverlegung und zur Betoninstandsetzung – ohne schädliche Auswirkungen auf die Umwelt!

Durch jahrelange Forschung & Entwicklung in den MAPEI Forschungszentren, können Kunden weltweit ab sofort auf ZERO Produkte in bewährter Qualität, jedoch ohne negative Klimaauswirkungen, zugreifen:

✅ Ultralite S1 Flex Zero

✅ Ultracolor Plus

✅ Mapegrout Colabile

✅ Planitop Rasa und Ripara R4

✅ Mapefer 1K

✅ Mapefill

Weitere Informationen finden Sie unter www.mapei.at

Quelle: Mapei