Veränderung in der Geschäftsführung: Sven-Michael Funck verlässt SCHOCK

Der Schritt erfolgt auf eigenen Wunsch. „Wir bedauern die Entscheidung“, sagt Ralf Boberg, CEO von SCHOCK. „Sven-Michael Funck hat das Unternehmen in seiner Zeit bei SCHOCK maßgeblich geprägt. Wir danken ihm für seine erfolgreiche Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!“ Dem schließt sich auch der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Bertinchamp an: „Wir danken Herrn Funck für alles, was er für SCHOCK geleistet hat, und wünschen ihm viel Erfolg auf seinem weiteren Weg.“

Sven-Michael Funck kam 2011 als Head of international Sales zu SCHOCK, übernahm kurz darauf auch die Verantwortung für das Marketing und wurde 2016 als CSO in die Geschäftsführung berufen, wo er an der Seite von CEO Ralf Boberg Vertrieb, Marketing und Produktmanagement voranbrachte. In seine Zeit bei SCHOCK fielen eine Reihe von Meilensteinen – sowohl in der Geschäftsentwicklung als auch in Bezug auf die Marke: Während die Markenpositionierung etwa durch ein neues CI und die SINK GREEN Kampagne mit dem Testimonial Iggy Pop geschärft wurde, verfünffachte sich in der Zeit von Sven-Michael Funck der Umsatz des Unternehmens. Globale Großkunden wurden gewonnen, ein schlagkräftiges Vertriebsteam aufgebaut. SCHOCK wurde vom kleinen Mittelständler zur multinationalen Unternehmensgruppe.