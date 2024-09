IFA 2024: ritterwerk präsentiert Innovationen in Halle 4.1, Stand 201

Feinschneider tondo13

Der hochpräzise Allesschneider, der für die anspruchsvolle Küche zu Hause entwickelt wurde. Die herausragenden Merkmale sind:

• Extra großes glattes 19 cm Messer: Einzigartig und perfekt für präzise, gleichmäßige und bessere Schnitte, vor allem für besonders großes Schneidgut!

• Einzigartig flacher Motorkopf: Schneidgut wird perfekt am Motorkopf vorbeigeführt – ideal zum Schneiden von Aufschnitt und Brot gleichermaßen! Garantiert ohne reißen und ohne brechen der Scheiben!

• Extra langer Schlittenweg: Um auch besonders großes Schneidgut bequem und einfach schneiden zu können!

• ETM Testsieger „SEHR GUT“: Zitat des Prüfungsinstituts „Wir verleihen ihm das in vollem Maße verdiente Testurteil „sehr gut“ (96,1 %). Damit handelt es sich um den besten Allesschneider, den ritterwerk bislang im Test hatten!

Getränkekühler BEEZER®

Der Getränkekühler BEEZER® revolutioniert die Art und Weise, wie Sie Ihre Getränke kühlen:

• Extrem schnelle Kühlung: Kühlt Getränke 10x schneller als eine Gefriertruhe, in nur 3-6 Minuten!

• Homogene Kühlung: Vom Flaschenhals bis zum Boden – alles wird gleichmäßig auf die gewünschte Temperatur gekühlt!

• Energieeffizient: Kühlen nur bei Bedarf, was Energie und Platz spart!

Besuchen Sie ritterwerk auf der IFA 2024 in Halle 4.1, Stand 201 und entdecken Sie die neuesten Innovationen von ritterwerk.

Küchengeräte für höchste Ansprüche seit 1905

Über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Küchengeräten gibt ritter die Souveränität auch in der Zukunft die richtigen Entwicklungen für die Kunden voranzutreiben: offen für Neues, aber der Tradition verpflichtet. Auf ritter und seine Produkte können Sie sich verlassen. Das Unternehmen liefert seit jeher gleichbleibende Qualität und ist immer persönlich ansprechbar für die Kunden und Partner. Wertschätzung treibt ritter an. ritter schätzt seine Kunden und Partner und entwickelt Produkte, die ihren Anforderungen an Qualität, Leistung und Design entsprechen. Was ritter tut, tut es mit voller Kraft und vollem Einsatz – von der Entwicklung bis zur Herstellung.

Wie auch die Produkte: kraftvoll und leistungsstar – souverän – zuverlässig – wertschätzend – kraftvoll

Weitere Informationen finden Sie unter www.ritterwerk.de

