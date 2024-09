Miele präsentiert auf der IFA exklusive Studienergebnisse zum Thema Zirkularität und stellt Konzept für zirkulären Staubsauger vor

Kreislaufwirtschaft: Miele stellt zur IFA Konzept für einen zirkulären Staubsauger vor Design nach dem “Cradle-to-cradle”-Prinzip: mit viel Rezyklat und recyclingfähig

Eigener Stand rund um Zirkularität in Halle 27 mit Vorträgen und Talks zu Pilotprojekten

Reparatur-Challenge für Besucherinnen und Besucher Immer im Kreis gedacht oder: Wie lässt sich ein Premium-Hausgerät im Sinne der Kreislaufwirtschaft gestalten? Diese Frage war der Ausgangspunkt für die Designstudie eines zirkulären Staubsaugers, die Miele erstmalig auf der IFA vorstellt. Die Studie „Vooper“ zeigt einen Akku-Staubsauger, der vollständig modular aufgebaut ist. Die umfassende Zerlegbarkeit ermöglicht es, die wertvollen Materialien am Ende des Lebenszyklus nahezu komplett in den Materialkreislauf zurückführen. Dieses und weitere Projekte zeigen, wie Miele sich mit dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft auseinandersetzt und sein Engagement zur Ressourcenschonung kontinuierlich verstärkt. Die Designstudie eines zirkulären Staubsaugers von Miele zeigt Eleganz und Wertigkeit Der Kreislauf kommt in Schwung: Exklusive Studie zeigt hohe Akzeptanz für zirkuläre Hausgeräte Drei von vier Befragten vertrauen auf Geräte aus recycelten Materialien

Über 80 Prozent ziehen generalüberholte Ersatzteile in Betracht

Wichtigste Kaufkriterien bleiben Preis, Langlebigkeit und Energieeffizienz Die Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher vertraut recycelten oder generalüberholten Hausgeräten. Dies zeigt eine exklusive Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag von Miele. Der Ansatz, Produkte und Materialien so lange wie möglich im Wirtschaftskreislauf zu halten, gewinnt offensichtlich an Bedeutung. Fakt ist auch: Wer aufbereitet kauft, will sparen. Die Studie untersucht zum ersten Mal Wissen und Akzeptanz zur Zirkularität von Hausgeräten wie Waschmaschinen, Backöfen oder Staubsauger. Befragt wurden 1.000 repräsentativ ausgewählte Frauen und Männer Anfang August in Deutschland. Nahezu alle Komponenten des zirkulären Miele-Staubsaugers könnten in den Materialkreislauf zurückgeführt werden Repair, Refurbish, Recycle: Miele bringt internationale Pilotprojekte auf dem Weg Wer die Miele App verwendet, wäscht und spült nachhaltiger Gerätestart aus der App fördert die Nutzung von Eco-Programmen

KI ist in der Küche und bei der Gerätewartung auf dem Vormarsch

Waschmaschine passt sich individuellen Lebensumständen an Die Energieverbräuche von Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler stets im Blick – damit hat sich das Consumption Dashboard zu einer der beliebtesten Anwendungen in der Miele App* entwickelt. Aktuelle Datenauswertungen belegen jetzt, dass die App auch zu einer nachhaltigeren Nutzung der Hausgeräte beiträgt. Weitere intelligente Neuheiten von Miele zur IFA: Bei Smart Food ID erkennt die Künstliche Intelligenz noch mehr Rezepte und bereitet diese automatisch im Backofen zu. AI Diagnostics, ein KI-basiertes Tool zur Behebung von Gerätestörungen, ist für Waschmaschinen und Trockner live. Und erstmals gibt es eine praktische App-Anwendung für klassische Bodenstaubsauger. Immer mehr Menschen reparieren ihr Hausgerät selbst – oder lassen es reparieren. Laut einer Miele-Umfrage würden vier von fünf Befragten (81 %) dafür auch generalüberholte Ersatzteile verwenden Weitere Informationen finden Sie unter www.miele.at

Quelle: Miele