Liebherr wird mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet

„Cliff wurde speziell für die besonderen Anforderungen in Supermärkten konzipiert. Wir freuen uns, dass die durchdachten Vorteile des Tiefkühlregals die Jury des ‚Red Dot Design Award‘ überzeugt haben” , so Steffen Nagel, Managing Director Sales & Marketing, Liebherr-Hausgeräte GmbH. „Unsere Kundenunternehmen können ihre Produktivität und den Absatz verbessern, während sich Supermarkt-Besucher:innen über den Komfort und ein angenehme Einkaufserlebnis freuen.”

FUNKTIONALES PRODUKTDESIGN AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Das preisgekrönte Tiefkühlregal Cliff vereint erstklassiges Design mit Funktionalität. Es ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie Liebherr die vielfältigen Anforderungen des Lebensmittelhandels erfüllt und neue Maßstäbe setzt.

Cliff zeichnet sich durch eine herausragende Warenpräsentation bei bester Nutzung der Fläche aus. Neben der hohen Flächenproduktivität erfordert das Multitalent in Sachen Abverkauf nur einen geringen Wartungsaufwand. Die Betriebskosten werden geringgehalten, unter anderem durch eine im Markt herausragend hohe Energieeffizienz: Das 3-türige Gerätemodell benötigt zum Beispiel mit 15,9 kWh pro Tag deutlich weniger Strom als vergleichbare Angebote und läuft über eine lange Produktlebenszeit absolut zuverlässig.

Auch in Sachen Zugänglichkeit und Flexibilität überzeugt das Supermarkt-Gerät: Die einzigartige „Low-Front-Konstruktion“ ermöglicht einen barrierefreien Zugriff auf die Waren, was das Einkaufserlebnis für Kund:innen des Lebensmittelhandels verbessert. Eine Türautomatik sorgt für mehr Komfort und weniger Kälteverlust. Die Möglichkeit der variablen Aufstellung ermöglicht es Einzelhändler:innen, ihre Angebotspräsentation flexibel anzupassen. Aktionen können damit deutlich unkomplizierter umgesetzt werden als mit fest installierten Verbundmöbeln.

Liebherr Cliff MFVMAH2313

DER PREISTRÄGER IST SEIT JANUAR 2024 ERHÄLTLICH

Cliff ist seit Januar 2024 auf dem Markt. Die Auszeichnung mit dem „Red Dot Design Award 2024“ unterstreicht seine herausragende Leistung in Sachen Qualität und Benutzerfreundlichkeit auf eindrucksvolle Weise. Sie zeigt, dass er nicht nur in Supermärkten, sondern auch die Juror:innen eines der renommiertesten Designpreise begeistert. Der „Red Dot Design Award“ kann auf eine fast sieben Jahrzehnte währende Erfolgsgeschichte zurückblicken. Der Award wird jährlich ausgerichtet und unterteilt sich in drei Disziplinen, darunter die Kategorie „Product Design“ – die Kategorie, in der das Tiefkühlregal Cliff von Liebherr ausgezeichnet wurde.

Alle Informationen zu den Geräten sind unter home.liebherr.com zu finden.

Quelle: Liebherr