Blum Inspirations: Magazin gibt Einblicke in Wohntrends

Das blum Inspirations Magazin

Vor kurzem erschien die mittlerweile dritte Ausgabe des Printmagazins „Inspirations“. Der Beschlägehersteller Blum bietet mit dem Magazin und der dazugehörigen Online-Plattform blum-inspirations.com eine Möglichkeit für Kunden und Interessierte, einen Blick über den Tellerrand zu werfen: So wird in der aktuellen Ausgabe gezeigt, wie sich mit Hilfe von Blum-Standardprodukten eine mobile Kaffeestation umsetzen lässt, wie die Blum-Vertretung in Litauen die Beschlagslösungen sogar in einem Boot verbaut hat oder wie dünne, grifflose Möbelfronten mehr Möglichkeiten in der Küchengestaltung bringen. Expertengespräche, Einblicke in aktuelle Wohntrends und in die neuesten Produktentwicklungen bei Blum runden die Themen ab.

Verbesserte Plattform

Gemeinsam mit dem neuen Magazin hat Blum auch eine weitere Neuheit in der „Blum Inspirations“-Welt umgesetzt: Die Online-Plattform blum-inspirations.com erhielt ein Facelift. Künftig werden die inspirierenden Inhalte mit für Mobil und Desktop angepasstem Design und in frischer Optik präsentiert. Für mehr Übersicht sorgt außerdem die Unterteilung in die Bereiche „Ideen“ und „Wissen“, womit Inhalte ganz gezielt angesteuert werden können. In Zukunft können Lieblingsartikel außerdem einfach in einer Merkliste gespeichert oder mit nur wenigen Klicks geteilt werden. Die Seite wird laufend um die neuesten Trends und Tipps erweitert.

Erhältlich ist das „Inspirations“-Magazin beim persönlichen Blum Ansprechpartner sowie online als E-Paper. Auch ein Blick in die erste und zweite Ausgabe lohnt sich – viele der Inhalte bringen zeitlos Inspiration.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blum-inspirations.com

Quelle: Blum