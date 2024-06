Geordnete Nachfolge in der Geschäftsführung

Vor 19 Jahren übernahm Willibert Fröschen beim EMV das Marketing und den Vertrieb für das Küchensegment. 2012 wurde er dann zusätzlich in die Geschäftsführung des Tochterverbundes KSV berufen. Als diese Aufgabe immer umfangreicher wurde, kümmerte er sich ab dem 1. Januar 2018 als Geschäftsführer ausschließlich um die Führung und das Wachstum des Küchen Spezial Verbundes. Mit Erfolg. Denn der KSV hat sich seither außerordentlich positiv entwickelt. Nun macht er die 20 Jahre in Fahrenzhausen noch voll, bevor er in den verdienten „Unruhestand“ wechselt.

Es zeichnet das EMV/KSV-Management aus, dass frühzeitig eine geordnete Nachfolge eingeleitet wird und ein ebenso versierter Küchenenthusiast für diese verantwortungsvolle Position gefunden worden ist. Willibert Fröschen bleibt noch bis zum 30. Juni 2025 im Amt und übergibt sukzessive die operative Geschäftsführung an Leif Kania (46), der bereits zum 1. September 2024 als Geschäftsführer zum KSV wechselt. Für die nächsten neun Monate gibt es somit eine operative Doppelspitze.

Willibert Fröschen und Leif Kania

Leif Kania kann eine beeindruckende Laufbahn in der Küchenbranche vorweisen und kennt die Küchenbranche aus verschiedenen Blickwinkeln, was ihn zu einer idealen Besetzung für diese Position macht.Seine Erfahrungen und sein breites Netzwerk wird Leif Kania in Zukunft beim KSV einbringen. Der KSV wurde 2008 als „Gemeinschaft der Küchenspezialisten“ ins Leben gerufen und zählt heute 445 Mitglieder. Die Philosophie des Mittelstandsverbunds lautet: „Spezialisten sind glaubwürdiger als Alleskönner. Denn ein Spezialist erweckt automatisch die Erwartung höherer Kompetenz und ragt aus der Masse der Austauschbaren heraus.“

Diese Erfolgsformel wird Leif Kania weiterhin zur Anwendung bringen, wie Willibert Fröschen erklärt. „Es ist gut zu wissen, dass wir die bestmögliche personelle Lösung für den KSV gefunden haben. Leif Kania ist ein Top-Mann, der eigene Akzente setzen und sich bis Mitte 2025 voll in die Verbandsarbeit einarbeiten wird. Für unsere Mitglieder ist damit ein nahtloser Übergang gewährleistet, denn das ist unser unbedingter Anspruch.“

Leif Kania selbst blickt der Aufgabe voller Tatendrang entgegen: „Nach den vielen Gesprächen bin ich mir sicher, dass diese Position alles vereint, was ich in meiner bisherigen Laufbahn gelernt und gemacht habe. Ich freue mich sehr auf den operativen Start im September.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.ksverbund.de

Quelle: Ksvverbund