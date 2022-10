Miele bringt mit Künstlicher Intelligenz mehr Genussvielfalt und Kreativität in die Küche

Beim assistierten Kochen zündet Miele die nächste Entwicklungsstufe und baut seine Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) weiter aus – für intuitives Kochen und noch mehr Spaß in der Küche.* So bringt das Unternehmen Smart Food ID, die automatische Erkennung und Zubereitung von Lebensmitteln mittels Kamera im Backofen an den Start. Ein Highlight für alle, die ihre Kochkünste gerne in den sozialen Medien teilen, ist das neue Feature Picture Share. Hier ist das Bild der Backofenkamera im Nu an Freunde weitergeleitet. Und bei CookAssist, der App-gestützten Anleitung für bestmögliche Brat- und Kochergebnisse mit Miele-Induktionskochfeldern, sagt zukünftig Amazon Alexa die nächsten Zubereitungsschritte an.

Grüße aus dem Miele-Backofen: Mit der Anwendung Picture Share sind Fotos der Backofenkamera per Klick in der App mit Freunden geteilt.

Die Dampfbacköfen von Miele reinigen sich jetzt selbst – mit der neuen Funktion HydroClean

• Automatische Reinigung für blitzsaubere Garräume

• Zur Ausstattung gehören auch und mehr als 200 Automatikprogramme

Kochenthusiasten schätzen die Kombination aus Backofen und Dampfgarer als Königsklasse unter den Einbaugeräten – und hier bietet kein anderer mehr Erfahrung und Vielfalt als Miele. Kundinnen und Kunden haben die Wahl zwischen 45 oder 60 Zentimetern Höhe, Tank oder Frisch- und Abwasseranschluss sowie verschiedenen Designlinien, Farben und Bedienkonzepten. Jetzt wertet der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten sein Portfolio mit einer äußerst komfortablen Selbstreinigungsfunktion weiter auf. Die Dampfbacköfen der Reihe DGC HC Pro mit Edelstahl-Garraum werden im Miele Werk Bünde produziert und auf 20 Jahre Lebensdauer getestet. Marktstart ist ab Dezember.

Wem macht Geräte-Reinigung schon Spaß? Mit der neuen Selbstreinigungsfunktion HydroClean der Dampfbacköfen DGC HC Pro gehört lästiges manuelles Reinigen der Vergangenheit an

Neuer Dampfbackofen von Miele bietet Genussvielfalt zum attraktiven Einstiegspreis

• Kombination aus vollwertigem Dampfgarer und gut ausgestattetem Backofen

• Beste Ergebnisse durch große Auswahl an Automatikprogrammen

Die Kombination aus Backofen und Dampfgarer gilt als die Königsklasse unter den Einbaugeräten – und hier verfügt Miele über die längste Erfahrung und das breiteste Sortiment. Bisher war diese Zubereitungsvielfalt in nur einem Gerät jedoch den hochpreisigen Spitzenmodellen vorbehalten. Als neuen Einstieg in die Welt der Miele-Dampfbacköfen bringt das Unternehmen jetzt eine komplett neue Baureihe für die 60-Zentimeter Nische auf den Markt – und das bereits für unter 2.500 Euro.

Der neue Dampfbackofen von Miele kombiniert einen gut ausgestatteten Backofen und einen vollwertigen Dampfgarer

Glänzend: Neue Oberfläche DiamondFinish für Vollflächen-Induktionskochfelder von Miele

• Extrem harte Glaskeramik hilft Kratzer zu reduzieren

• Besonders sanftes und leises Verschieben von Kochgeschirr

Mit Vollflächen-Induktionskochfeldern sind der Freiheit beim Kochen kaum Grenzen gesetzt: Bis zu sechs Töpfe, Pfannen und Bräter können beliebig auf dem Kochfeld von Miele platziert und verschoben werden. Damit beim Kochen und Verschieben möglichst wenige Kratzer entstehen, stattet der Gütersloher Familienkonzern seine Top-Modelle jetzt zusätzlich mit einer besonderen Beschichtung der Glaskeramik aus: DiamondFinish ist eine der härtesten Oberflächen am Markt und daher besonders kratzresistent.

Die neue Oberflächenveredelung DiamondFinish macht die Glaskeramik extrem hart und reduziert Kratzer, die etwa durch Salz oder Sand entstehen können

Neue Kühlgeräte von Miele vereinen Energieeffizienz mit höchstem Komfort

• Komfortabel und flexibel wie nie: Standgeräte-Generation K 4000

• Konsequent nachhaltig durch beste Energieeffizienzklasse A

• Renommierte Design Awards für Premium-Ausstattung

Der Salat sieht traurig aus, die Karotten sind wie Gummi und selbst der Apfel, auf dem Markt sorgfältig ausgesucht, ist nicht mehr knackig. Wegwerfen? Viel zu oft heißt die Antwort „Ja“. Um dies zu verhindern, braucht es das richtige Frischesystem im Kühlschrank. Miele präsentiert eine neue Generation Stand-Kühlgeräte, die genau damit einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten und außerdem noch jede Menge Komfort bieten.

Die neuen Stand-Kühlgeräte K 4000 von Miele. Hier in der Variante BlackSteel

