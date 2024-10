Miele lanciert neue globale Markenkampagne „Einmal Miele, immer Miele“

Daraus entstand die Idee zur Kampagne „Einmal Miele, immer Miele“. Sie basiert auf der Überzeugung, dass sich nichts Vergleichbares finden lässt, sobald Kunden die Qualität und Zuverlässigkeit sowie das intuitive Produkterlebnis erfahren haben, für die der weltweit führende Anbieter von Premiumgeräten für Haushalt und Gewerbe steht. Die Kampagne besticht durch emotionale und fesselnde Bilder auf Marken- und Produktebene.

„Das ganzheitliche Erlebnis von herausragender Wertigkeit, Performance und zeitlos-elegantem Design begeistert und inspiriert Abermillionen Menschen auf der ganzen Welt“, sagt Thorsten Brandt, Senior Vice President Brand and Customer Experience der Miele Gruppe. Die Erfahrungen mit Miele würden die Erwartungen der Menschen an ihre Hausgeräte und ihre Einstellungen zu diesen prägen und ihr Leben zu Hause bereichern. „Die Kampagne ‚Einmal Miele, immer Miele‘ greift dieses Empfinden in einer klaren und zugleich emotionalen Weise auf“, so Brandt weiter.

Die im September gestartete Multimedia-Kampagne wird in 49 Ländern ausgerollt und präsentiert eine Vielzahl von Hausgeräten – fokussiert auf die Bereiche „Kitchen“ und „Cleaning“. Die Kampagne kombiniert emotionale Bilder mit exklusiven Funktionen, die faszinieren und inspirieren. Dazu zählen etwa das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug „Black Perfektion“, die Dampfbacköfen mit automatischer Selbstreinigungsfunktion HydroClean oder die Geschirrspüler mit dem einzigartigen Dosiersystem AutoDos mit integrierter PowerDisk. „Wir freuen uns, eine Kampagne auf den Weg bringen zu können, die aufgreift, was wir von unseren Kundinnen und Kunden zurückgespielt bekommen haben – nämlich, dass diese, sobald sie einmal das besondere Produkterlebnis mit einem Miele-Gerät erfahren haben, nichts anderes mehr wollen“, sagt Thorsten Brandt.

Die unangefochtene Produktqualität und Langlebigkeit, für die Miele seit über 125 Jahren steht, wird auch weiterhin das Herzstück der Marke sein. „Einmal Miele, immer Miele“ trifft den Zeitgeist und feiert Qualität als den wahren Luxus, zumal als Gegenpol zur weit verbreiteten Wegwerfkultur. Mit diesen klaren Botschaften unterstreicht das Unternehmen die Werte der Marke und bietet gleichzeitig eine starke Unterstützung für seine Handelspartner.

Die kreative Vision für diese Kampagne wurde vom Amsterdamer Büro der globalen Kreativagentur Wieden+Kennedy entwickelt. Ramona Todoca und Edouard Olhagaray, Kreativdirektoren bei Wieden+Kennedy Amsterdam, führen an: „Miele ist bekannt für die Herstellung von Geräten mit einem einzigartig hohen Qualitätsstandard, und so wollten wir mit dieser Kampagne eine Geschichte darüber aufbauen, wie sich diese aus Sicht der Konsumenten anfühlt. Sie zeigt, dass Miele-Geräte nicht einfach nur Gebrauchsgegenstände sind, sondern zuverlässige Helfer, zu denen wir eine langfristige Beziehung aufbauen.“

Faszinierende Produkterlebnisse und einzigartige Momente – auch dafür steht die Kampagne „Einmal Miele, immer Miele“. Im Fokus steht hier das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug „Black Perfektion“

Zusätzlich zu den TV-Werbespots verfolgt Miele eine umfassende globale Kommunikationsstrategie, die über alle wichtigen Touchpoints hinweg umgesetzt wird.

Einen Spot dazu finden Sie hier

Weitere Informationen finden Sie unter www.miele.at

Quelle: Miele