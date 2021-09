Maja Prinzessin von Hohenzollern präsentiert neue vegane Royal Kids Kindermöbel-Kollektion auf der MOW

Beide Kollektionen sind PETA APPROVED VEGAN zertifiziert. Prinzessin Maja ist selbst seit vielen Jahren Veganerin und bekannte Tierschützerin und gestaltet fast alle ihrer Kollektionen frei von Tierleid.

Die „Royal Kids Collection by Maja Prinzessin von Hohenzollern“ zeichnet sich durch ein internationales, modernes Design mit royalem Akzent aus. Die Möbel vermitteln ein Gefühl von dezentem Luxus und Wärme. Kinder sind unser wertvollster Schatz und deshalb möchten wir sie wie echte kleine Prinzen & Prinzessinnen verwöhnen. Die stilvolle Kollektion verbindet in ihrem Design gerade Linienführung mit eleganten Retro-Elementen. Die Polsterungen in Rauten-Optik sind edel und verleihen der Kollektion ein stilvolles Ambiente zum Wohlfühlen.



Die schlanken Möbelfüße unterstreichen das elegante Design. Die Trendfarbe Grau ist unisex, lässt sich gut kombinieren und verleiht der Kollektion einen repräsentativen, modernen Stil. Die Royal Kids Collection strahlt Ruhe und Wohnlichkeit aus, damit sich Kinder wohl fühlen.

Die Royal Living Collection by Maja Prinzessin von Hohenzollern hat ein modernes und stringentes Design, das Frauen und Männer als Zielgruppe anspricht. Der repräsentative Stil der Kollektion verbindet den Wunsch der Kunden nach erschwinglichem Design, denn für viele Menschen gilt: „My home is my castle“!

Gerade der Eingangsbereich ist die Visitenkarte eines Zuhauses, der gleichzeitig auch zweckmäßig sein soll. Daher ist die Kollektion dezent und funktional, sie lässt sich gut mit bestehendem Mobiliar kombinieren und ist flexibel nutzbar. Sideboard, Mehrzweck- und Schuhschrank bieten praktischen Stauraum für Garderobe, Schuhe, Schlüssel und Co. Die weißen Hochglanz-Oberflächen mit den Silber umlaufenden Einlassungen sehen modern und zeitlos aus. Die Griffe mit dem Wappen sind ein hochwertiges Design-Detail, das den Möbeln einen dezenten Luxus verleiht.

Die Kollektionen by Maja Prinzessin von Hohenzollern für finori werden im Möbel-Fachhandel und Online ab Herbst erhältlich sein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.finori.com/princessmaja

Quelle: Princess Fashion SL