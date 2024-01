ADA x La-Z-Boy: Neue Lizenzpartnerschaft

Als Auftakt dieser vielversprechenden Zusammenarbeit wird ADA sechs Relaxsessel von La-Z-Boy auf den Markt bringen, die eine Vielzahl von Funktionen bieten. Als Hersteller für weitere renommierte Marken wie Birkenstock, Joop! und Tom Tailor kann der österreichische Polstermöbelspezialist bereits auf langjährige Erfahrung als Lizenzpartner zurückgreifen.

Mark Draper, Vizepräsident von La-Z-Boy International, unterstreicht: “Die Lizenzpartnerschaft mit ADA ist ein bedeutender Schritt für uns, um unsere Markenpräsenz in wichtigen europäischen Märkten zu stärken. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, um speziell für diese Märkte adäquate Designs zu entwickeln. Dadurch können wir noch mehr Endkund:innen den bequemen Komfort von La-Z-Boy Möbeln bieten. In den nächsten Monaten werden einige Marketingaktionen folgen, um unseren Markteintritt publik zu machen.“

Margot Wisiak, CMO bei ADA, ergänzt: „Unsere langjährige Erfahrung als Hersteller für Lizenzpartner ist ein großer Plus-Punkt für die Kooperation. Wir sind überzeugt, dass wir durch die Partnerschaft unsere gemeinsamen Stärken bestmöglich nutzen, um neue Märkte zu erschließen und La-Z-Boy voranzutreiben.“

La-Z-Boy’s neue Markenplattform “Long Live the Lazy” soll Verbraucher:innen daran erinnern, wie wichtig es ist, wohlverdiente Momente – vor allem in gemütlichen La-Z-Boy Möbeln – zu genießen. Möbel, die speziell entwickelt wurden, um Körper und Geist zu regenerieren. Die neue Produktpalette stützt sich auf die Kernwerte der Marke: Komfort, Bewegung und Qualität. Die ersten Neuentwicklungen aus dieser Lizenzpartnerschaften werden im La-Z-Boy Marken-Showroom im ADA Headquarter in Anger bei Weiz ausgestellt.

v.l.: Tamás Déri, Head of Sales (ADA); Margot Wisiak, Chief Marketing & Development Officer (ADA); Jeff Lillich, EMEA Sales & Business Development Director (La-Z-Boy International); Sven Dokter, Chief Sales Officer (ADA); Natasha Shillingford, Brand Marketing Director (La-Z-Boy International); Mark Draper, Vice President (La-Z-Boy International).

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at und unter www.la-z-boy.com

Quelle: ADA