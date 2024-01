Kind + Jugend 2024: Erfolgreiche Frühbucherphase und Aussicht auf Erweiterung der Ausstellungsfläche

Die internationale Leitmesse für Baby- und Kleinkindausstattung zieht zum Ende der Frühbucherphase eine positive Bilanz: Über 60 Prozent der Ausstellungsfläche der Kind + Jugend sind Stand Januar 2024 bereits belegt. Die Messe findet von Dienstag, 3. September bis Donnerstag, 5. September auf dem Kölner Messegelände statt und wird zugunsten des Handels zum ersten Mal vollständig in die Woche hinein verlagert.

Flächenexpansion für ein optimiertes Messeerlebnis und mehr Networking

Obwohl die Hallenplanung noch in den Anfängen steht, zeichnet sich bereits ab, dass aufgrund der regen Nachfrage die Ausstellungsfläche um eine weitere Halle ergänzt wird. Somit wird das Messeerlebnis sowohl für die Aussteller als auch die Fachbesuchenden optimiert.

Die Kind + Jugend setzt ihren Fokus 2024 darauf, mehr Raum und Gelegenheit zum Networking zu relevanten Branchenthemen zu schaffen. Durch gezielte Angebote auf den Eventflächen sowie die Integration separater Bereiche in der Freifläche erhalten Aussteller die Möglichkeit, sich auch abseits ihres eigenen Messestandes mit Kundinnen und Kunden sowie anderen Ausstellern auszutauschen.

Internationales Interesse von Top-Brands und Anmeldungen von Rückkehrern

Die Anmeldungen in den sieben Produktkategorien bzw. Themenwelten der Messe sind bislang ausgeglichen. Die Anmeldestatistik zeigt zudem auch wieder einen guten Zuspruch von Ausstellern aus Deutschland und dem europäischen Ausland. Darunter befindet sich nicht nur ein Großteil der Top-Marken der Branche, sondern auch Rückkehrer, die zuletzt auf der Kind + Jugend 2019 ausstellten.

Folgende Aussteller haben ihre Teilnahme an der Kind + Jugend 2024 bestätigt:

ABC Design, Ags92, Anteprima, Apollo, Artsana/Chicco, Asepri, Avova, Axkid, b.box, Baby Brezza, Babyjem, Bellini, Arthur Berndt, Bo Jungle, Brandline Group/lionelo, Britax Römer, Cam il mondo, Cambrass, Cam Cam Copenhagen, Carrello, Casa Tomara, Cazitex, CBA Meubles, Elvie, Delta Children, Didis, Ezpz, Fehn, Flexa, Frida, Hamax, Hartan, Hauck, Anex (Ideo Group), Jollymex-Nattou, KAOS, Kika Group, Kiokids, Lässig, Leander, Little Dutch, Lodger, LTS Tekstil – Sevi, Maltex, Matchstick Monkey, Meekgroup, Mima Europe, Moni Trade, Moon, Mutsy, Muuvo, Nuna/Joie, Nürnberg Gummi, Nuby, Odenwälder, OK Baby, Osann, Paidi, Peg Perego, Picci, reTyre, Roba, Rotho, Sassy, Skip Hop, smarTrike, Jollein-Smits Assen, Sterntaler, Team Tex, Tee-Zed, Tega, TFK, Thule, Träumeland, Tutti Bambini, UPPAbaby, Vipack, WF Intern, Xplorys/Dooky, Julius Zöllner.

Vielfalt und Innovationskraft auf der Kind + Jugend

Die Kind + Jugend ist die wichtigste Business-, Trend und Networking-Plattform der internationalen Baby- und Kleinkindbranche. Einmal im Jahr präsentieren nicht nur bekannte Marken, sondern auch aufstrebende Start-ups dem Fachhandel ein vielfältiges Angebot an Produkten und Innovationen für Baby, Kleinkind und Eltern. Die Auswahl reicht von Bekleidung über Spielwaren sowie Möbeln bis hin zu Produkten rund um den Transport und die Sicherheit der Jüngsten.

Herausragende Produktneuheiten werden auch 2024 wieder mit dem renommierten „Kind + Jugend Innovation Award“ ausgezeichnet. Die Kooperation mit hebammen-testen.de aus dem Jahr 2023 wird fortgesetzt und zum zweiten Mal die drei Zusatzpreise „Midwives‘ Choice“ vergeben.

Durch die positive Resonanz der Aussteller und den Flächenzuwachs wird bereits jetzt deutlich, dass die Kind + Jugend 2024 die Dynamik der Vorveranstaltung – an der rund 1.000 Aussteller aus 46 Ländern und rund 15.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus 113 Ländern teilnahmen – mitnimmt und somit an den besonderen Erfolg der Kind + Jugend 2019 anknüpfen wird.

Die nächsten Veranstaltungen:

Pueri Expo – International Trade Fair for Baby & Childcare Products, São Paulo 23.04. – 25.04.2024

Kind + Jugend ASEAN – The Premier Trade Show for Baby & Kids Products in ASEAN, Bangkok 25.04. – 27.04.2024

Kind + Jugend – The Trade Show for Kids’ First Years, Köln 03.09. – 05.09.2024

