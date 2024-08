Kind + Jugend 2024: „Alle Zeichen stehen auf Erfolg“

Bekannte Marken, aufstrebende Newcomer und Hidden Champions aus allen Teilen der Welt präsentieren dem internationalen Fachhandel gegliedert in sieben Segmente Neuheiten und Bestseller für Baby, Kleinkind und deren Eltern. Die Auswahl reicht von Bekleidung über Spielwaren sowie Möbeln bis hin zu Produkten rund um den Transport und die Sicherheit der Jüngsten. Das aktuelle Ausstellerverzeichnis gibt einen Überblick über die teilnehmenden Unternehmen.

„Wenige Wochen vor der Messe stehen alle Zeichen auf Erfolg“, so Jörg Schmale, Director der Kind + Jugend. „Wir sind mit der aktuellen Ausstellerbeteiligung sehr zufrieden und freuen uns, dass wir mit Artsana/Chicco, Cybex, Done by Deer, Jané, Luvion oder Puky einige namhafte Marken wieder bei uns begrüßen dürfen. Ihre Rückkehr zeigt unter anderem, dass die Kind + Jugend die wichtigste Business- und Networking-Plattform der Branche ist und bleibt. Keine andere Veranstaltung bietet dem Fachhandel einen vergleichbaren Überblick über die aktuellen Trends und Innovationen – an einem Ort, zu einem Zeitpunkt“, betont Schmale weiter.

Erstmals wird die Messe in diesem Jahr in die Woche verlegt und findet von Dienstag bis Donnerstag statt. Damit reagiert die Messe auf die Bedürfnisse des Handels. „Ich bin gespannt, wie die neue Tagefolge von den Beteiligten angenommen wird. Wir freuen uns auf inspirierende Begegnungen und die Dynamik, die diese Messe wieder in der Branche entfalten wird“, so Schmale abschließend.

Zusätzlich engagiert sich die Messe in sozialen Projekten: Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Koelnmesse werden in Kooperation 100 Produkte an die Diakonie Michaelshoven gespendet, die diese für den fairstore nutzen wird. Durch die Spendenaktion erhalten die ausstellenden Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte am Ende des letzten Messetags für wohltätige Zwecke zu spenden.

Innovationen im Fokus

Mit dem Innovation Award werden jedes Jahr herausragende Produktneuheiten in acht Kategorien prämiert. Der Preis genießt sowohl beim Fachpublikum als auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten eine hohe Anerkennung und sorgt nicht selten für den Erfolg der ausgezeichneten Produkte im Handel. In diesem Jahr gingen 116 Bewerbungen aus 22 Ländern ein. Eine internationale, unabhängige Fachjury entscheidet nun über die Nominierungen und kürt die Gewinner im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am ersten Messetag um 11 Uhr auf dem Trend Forum. In Kooperation mit hebammen-testen.de wird auch wieder die Zusatzauszeichnung Midwives’ Choice vergeben. Die Chance auf diese haben insgesamt drei Produkte, die für den Innovation Award nominiert sind und aufgrund ihrer Beschaffenheit und ihres Nutzens den Ansprüchen einer Hebammen-Jury gerecht werden.

Alle prämierten und nominierten Produkte werden während der Messe in einer Sonderschau ausgestellt. Erstmals werden dort auch die Gewinnerprodukte des Innovation Awards der Kind + Jugend ASEAN (Bangkok) und des Pueri Trends Awards der FIT 0/16 und Pueri Expo (São Paulo) in Form einer Bildergalerie präsentiert. Die Fachbesuchenden erhalten somit die Möglichkeit, sich einen Überblick über die besten Innovationen der Baby- und Kleinkindbranche von drei Kontinenten zu verschaffen.

Inspirierende Sonderschauen und geballtes Fachwissen auf dem Trend Forum

Starke Themen, umfangreiches Wissen und langjährige Branchenerfahrung erwarten Aussteller und Fachbesuchende auf dem Trend Forum. Es bietet eine Bühne für branchenrelevanten Wissensaustausch zu aktuellen Themen und Herausforderungen von Industrie und Handel. Renommierte Speakerinnen und Speaker präsentieren in praxisnahen Vorträgen die entscheidenden Trends und Entwicklungen der Branche und diskutieren in spannenden Panels über Schwerpunktthemen wie Nachhaltigkeit, Social Media oder Vermarktungsstrategien.

Individuelle Trendberatung durch die Expertinnen und Experten von TrendBible, Vorträge von Karin Wahl zum Thema Schaufenstergestaltung und Warenpräsentation oder spezielle Vorträge von hebammen-testen.de sind nur einige der Event-Highlights an den drei Messetagen. Ein detailliertes Veranstaltungsprogramm ist auf der Messewebsite verfügbar.

Weitere inspirierende Akzente für den Fachhandel setzt die Messe in diesem Jahr mit neuen Sonderflächen. Zum einen mit dem Neuheiten-Parcours. Er zeigt Produkte, die nicht länger als ein Jahr auf dem Markt sind und daher auf der vergangenen Kind + Jugend noch nicht zu sehen waren, und bietet einen kompakten Überblick über die vielversprechendsten Produktneuheiten der Messe. Zum anderen mit einer Networking-Zone, die mehr Raum und Gelegenheit für persönlichen Austausch und Geschäftsabschlüsse schafft.

Von jungen Visionären zu etablierten Größen

Nicht nur bereits etablierte Marken, sondern auch vielversprechende Newcomer mit innovativen Produktansätzen finden auf der Kind + Jugend ihren Platz. Auf der Fläche der Young Innovators stellen zahlreiche Unternehmen aus Deutschland aus, die noch keine zehn Jahre am Markt sind. Durch das gleichnamige Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) haben sie die Möglichkeit, sich auf der Kind + Jugend einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren und dieses mit ihren visionären Ideen zu begeistern. In der Start-up Area präsentieren sich junge Unternehmen aus aller Welt, die sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden, aber großes Potenzial zeigen. Beide Sonderflächen waren bereits einige Monate vor Messestart ausgebucht.

Die vielfältige Mischung aus globalen Marktführern und innovativen Newcomern macht die Kind + Jugend zu einem Ort der Inspiration und bietet spannende Einblicke in die Zukunft der Branche.

Tickets für die Kind + Jugend 2024 sind über den Ticket-Shop erhältlich.

Nähere Informationen zur Kind+ Jugend finden Sie unter www.kindundjugend.de

Quelle: Koelnmesse