ORGATEC 2024: Arbeitsräume von morgen live erleben

Vom 22. bis 25. Oktober 2024 ist Köln die richtige Adresse für alle, die einen Blick in die Zukunft der Arbeit werfen möchten. So zeigt die Focus Area #OfficeXperience in Halle 8 auf 488 m² eine Vielzahl an kreativen und nachhaltigen Lösungen der Branche für das Bürogebäudemanagement.

„Für die Focus Area #OfficeXperience arbeiten Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen, um gemeinsam einen authentischen Showcase zum Office der Zukunft auf die Beine zu stellen, den es so noch nie gegeben hat “, so ORGATEC Director Thomas Postert. „In geführten Touren, Get-togethers, Workshops und Vorträgen können Besucherinnen und Besucher praxisreife, aber oft noch unbekannte Ansätze im Bürogebäudemanagement live erleben.“

„Indem wir fortschrittliche Einzellösungen zusammenführen und Expertenwissen vernetzen, schaffen wir ganzheitliche Ansätze, welche das Potenzial vorhandener Daten im Bürogebäudemanagement nachhaltig erweitern und allen Stakeholdern zugutekommen. Wir nennen das #ConnectingTheDots und freuen uns darauf, die OfficeXperience als Community zu gestalten und dort viele weitere Dots miteinander zu vernetzen”, sagt Maria Faßbender von rehub.

Branchenübergreifende Plattform

Die Vielfalt der Unternehmen und Institutionen, die sich für die Focus Area zusammengeschlossen haben, ist einzigartig: Unter anderem präsentieren KLIMAKUSTIK by Beiermeister, BUND DEUTSCHER INNENARCHITEKTINNEN UND INNENARCHITEKTEN (bdia), Room.Building.Partner, BRITA, Création Baumann, Deutsches Netzwerk Büro (DNB), Saint Gobain Ecophon (SoundProof), Florafilt, Deutscher Verband für Facility Management (gefma), Hettich, Interface, Nespresso Professional, Gantner, SIGMA System Audio-Visuell, Chameleon, Spaceti, Strähle, System180 und TRILUX ihre Ideen und Konzepte für die Anforderungen der modernen Arbeitswelt. Ziel dieser neuen Community ist es, über branchenspezifische Grenzen hinweg wegweisende Schwerpunktthemen zu entschlüsseln und aufzuzeigen, wie diese bereits heute gewinnbringend eingesetzt werden können.

Interaktiv, innovativ, inspirierend

Aufgeteilt ist die Focus Area in zwei Bereiche: die Xperience Area und die Connect Area. Die gezeigten Innovationen sind in Lösungsinseln integriert, die aufeinander aufbauen und so zu einer durchgehenden Visitor Journey werden.

In der Xperience Area stehen aktuelle Herausforderungen in den Bereichen Produktivität, Rentabilität, Regularien und Flexibilität im Mittelpunkt. Welche Strategien steigern die Produktivität im Büro? Wie können Datenanalyse und IoT-Lösungen Energieeffizienz und Ressourcennutzung verbessern? Welche Rolle spielen nachhaltige Bauprojekte bei der Rentabilität von Bürogebäuden? Wie können Büroflächen gestaltet werden, um sich schnell ändernden Arbeitsstilen und -anforderungen anzupassen?

In einem interaktiven Rundgang und geführten Touren erleben die Messeteilnehmenden die zukunftssicheren und ganzheitlichen Antworten der Aussteller und nehmen dabei verschiedene Perspektiven ein, vom Mitarbeitenden bis zum Betreibenden. Die gezeigten Ergebnisse richten sich insbesondere an Fachleute und Entscheider aus den Bereichen Facility Management, Real Estate Management, Planung, Beratung, (Innen-) Architektur, Innovationsmanagement und HR.

Als offener Networking-Bereich ist die Connect Area die ideale Ergänzung. Die zentrale Plattform ist zum einen Treffpunkt für Meetings und Ort für persönlichen Austausch, zum anderen bietet sie ein inspirierendes Programm aus Workshops, Podiumsdiskussionen und Vorträgen.

Weitere Highlights der ORGATEC 2024

Neben #OfficeXperience gehören unter anderem auch die Focus Areas #TheCircularHouse, #CircularBiomaterials, #InspiredAugmentedOffice sowie #Indoor&OutdoorHospitality zu den Highlights des Neukonzepts der ORGATEC 2024. Mit den innovativen Formaten setzt die Messe neue Maßstäbe für die Gestaltung moderner Arbeitswelten und wird so zum inspirierenden Businessevent.

Quelle: Koelnmesse