„Wherever Whenever”: Work Culture Festival auf der ORGATEC 2024

Spannende Keynotes, anregende Podiumsdiskussionen, interaktive Workshops und Ausstellungen: Konzipiert und durchgeführt vom IBA, dem ideellen Träger der ORGATEC, ist das Work Culture Festival ein Highlight der ORGATEC 2024. Der Titel des Festivals „Wherever Whenever“ steht dabei für die Möglichkeit, von überall und zu jeder Zeit produktiv zu arbeiten. Das Work Culture Festival richtet sich an Expertinnen und Experten aus Architektur, Design und Kultur, New Work, HR und Trendforschung. „Wir freuen uns sehr, unseren Besucherinnen und Besuchern mit dem vom IBA ausgerichteten Work Culture Festival neue Impulse, Inspirationen und praxisnahe Lösungen für die Transformation der Arbeitswelt zu bieten ,“ so ORGATEC Director Thomas Postert. Helmut Link, Vorsitzender des IBA, ergänzt: „Das Work Culture Festival bereichert die internationale Leitmesse ORGATEC um eine neue Erlebniskomponente. Wir schaffen mit dem Festival eine interaktive Plattform, auf der Zukunftsvisionen und neue Formen der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens direkt erfahrbar werden. Damit sprechen wir alle an, die die Arbeitswelt von morgen aktiv mitgestalten möchten.”

Vier Tage Inspiration und Austausch

Ein beeindruckendes Festivalprogramm lädt die Messeteilnehmenden dazu ein, die Zukunft der Arbeit vier Tage lang in all ihren Facetten zu erleben, zu diskutieren und zu feiern. Sechs Bühnen, über 100 Speaker aus unterschiedlichen Fachbereichen und mehr als 75 Programmpunkte. Zusätzlich bieten die Ausstellungsflächen der IBA-Mitglieder, Workshop-Areas und spezielle Kunst- und Designflächen vielfältige Inspirationen. Abgerundet wird das Festivalerlebnis durch Foodtrucks und Livemusik am Ende des dritten Messetags.

Drei Perspektiven auf die Arbeit von morgen

Das Besondere an der ORGATEC und dem Wherever Whenever – Work Culture Festival ist die direkte räumliche Verbindung von Messeständen, Sonderausstellungen, Vorträgen, Panels und Workshops. Nicht nur die Arbeit selbst steht im Fokus, sondern auch das zukünftige Zusammenleben und -wohnen. Das Festival zielt darauf ab, ein Verständnis für diese Zusammenhänge zu entwickeln, um besser auf Herausforderungen reagieren zu können. Dieser Anspruch spiegelt sich in den drei Kategorien TEAM, LIFE und IMPACT wider, die die Arbeitswelten von morgen jeweils aus spezifischen Blickwinkeln betrachten.

TEAM, LIFE, IMPACT

Der Aspekt TEAM untersucht den Aufbau von Communities, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Im Mittelpunkt stehen dabei Teamprozesse und die Bindung von Mitarbeitenden. Der Schwerpunkt der Kategorie LIFE liegt auf der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden, wobei der Mensch in seiner Ganzheit betrachtet wird. IMPACT setzt sich mit den Wechselwirkungen zwischen Mensch, Unternehmen, Gesellschaft und Umwelt auseinander. Insbesondere die Themen Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion sowie die Reduzierung der Umweltbelastung spielen eine Rolle.

Prominente Speaker

Verteilt auf diese drei Themenstrecken geben Redner und Panelteilnehmende aus verschiedenen Fachrichtungen exklusive Einblicke in die Zukunft der Arbeit. Die Liste der Speaker verspricht ein hochkarätiges Line-up: So sind unter anderem der Musiker und Rennfahrer Smudo, Fußballcoach Ralf Rangnick, Mediziner Bernd Hufnagl, UX-Expertin Sophie Kleber, die Designerin Sabine Marcelis, HR Executive Cawa Younosi, Architekt Ben van Berkel und der Digitalexperte Sascha Lobo neben vielen weiteren bekannten Expertinnen und Experten dabei.