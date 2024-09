Für einen guten Zweck: Zeichen setzen mit der PINK CHARITY Edition von RÖSLE

Bereits seit 2019 setzt RÖSLE mit den leuchtend pinken Küchenwerkzeugen ein Zeichen im Kampf gegen Brustkrebs und spendet bei der PINK CHARITY Edition pro verkauften Artikel 1 Euro an Pink Ribbon Deutschland. Die farbenfrohen Must-haves für jede Küche erinnern uns an die wichtige Bedeutung unserer Gesundheit und stärken so die Sensibilität für die Erkrankung. Die PINK CHARITY Edition besteht aus zwei Teigschabern, einem Silikon-Schneebesen sowie einem zweiteiligen Schüsselset aus Edelstahl.

Pinker Hingucker in der Küche:

Bestens geeignet zur Zubereitung und Aufbewahrung von Speisen

Deckel aus gehärtetem Glas mit Silikonrand

Schüssel-Set 2-tlg. mit Frischhaltedeckeln aus Glas Ø 20, 24 cm von RÖSLE

Farbenfroher Schaumschläger:

Schneebesen aus strapazierfähigem Silikon

Temperaturbeständig bis +220 °C und unempfindlich gegenüber Fett, Öl und Säure

Schneebesen Silikon pink 27 cm von RÖSLE

Beim Backen und Kochen unverzichtbar:

Die weiche Seite passt sich Schüssel- und Pfannenrundungen an, die harte Seite ist zum sauberen Glattstreichen geeignet

Lässt sich auch bestens in antihaftversiegelten Pfannen verwenden

Teigschaber pink 26 cm von RÖSLE

