Häcker Küchen besetzt Head of Sales Asien & Mittlerer Osten neu

Der ausgewiesene Küchen-Experte ist seit über 25 Jahren in der Branche aktiv. Er startete seine Karriere bei der Wellmann-Gruppe, dann folgten Stationen bei Poggenpohl, rational und

Störmer Küchen. Zuletzt war er als Leiter Einkauf / Category Manager Küche & Bad beim Begros-Verband in Oberhausen tätig.

„Mit dem Wechsel zu Häcker kehre ich zu meinen Wurzeln im internationalen Vertrieb zurück – trotz aller globalen Herausforderungen liegt in den Märkten Asiens und des Mittleren Ostens noch großes Potenzial. Ich freue mich, diese Herausforderung in einem so dynamischen und erfolgreichen Unternehmen wie Häcker antreten zu dürfen“ , so Thomas Klee.

Mit Thomas Klee holt sich Häcker einen erfahrenen Vertriebsspezialisten ins Haus.

Quelle: Häcker Küchen