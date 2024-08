Speeddating: 65 Wiener Unternehmen suchen Nachfolger

Jeder Topf findet einen Deckel. Unter diesem Motto hat die WK Wien das gleichnamige Event-Format ins Leben gerufen. Konkretes Ziel: Unternehmen, die zur Übergabe anstehen, mit potenziellen Nachfolgern sowie Franchisegeber mit Franchisenehmern zu matchen. „Insgesamt 65 Betriebe aus fast allen Wiener Bezirken und Branchen wie Gastronomie, Handel, Mechatronik, Konditorei bis hin zum Kunsthandwerk und zu Friseuren werden beim Event vor Ort sein und sich potenziellen Übernehmern und Franchisenehmern vorstellen. Ziel ist, etablierte Wiener Betriebe in die nächsten Unternehmerhände weiterzureichen“, erklärt Clemens Schmidgruber, Vorstandsvorsitzender der Jungen Wirtschaft Wien und Sprecher der Wiener Gründer und Nachfolger. In strukturierten Gesprächen zu je 15 Minuten können konkrete Angebote besprochen werden.

Übernehmen zahlt sich aus

Obwohl viele die Option einer Betriebsübernahme noch nicht so am Radar haben, wie etwa eine Neugründung, zeigt die Praxis, dass eine Unternehmensnachfolge viele Vorteile mit sich bringt. „Einer der größten Vorteile ist, dass ein großer Kundenstock mitübergeben wird“, weiß Schmidgruber. Zudem ist der bürokratische Aufwand geringer als bei Neugründungen. Auch die Erfolgsquoten sprechen für eine Betriebs-Nachfolge. So zeigt eine Studie der KMU-Forschung Austria, dass sich die meisten Unternehmen nach der Übergabe wirtschaftlich gut entwickelt. „61 Prozent der Unternehmen konnten seit der Übergabe Umsatzsteigerungen erzielen. Eine Betriebsübernahme ist also eine große Chance, als Unternehmer gleich voll durchzustarten. Oft profitiert man auch noch vom Know-how des Übergebers und findet schnell in die Erfolgsspur“ sagt Schmidgruber und appelliert an Interessierte: „Melden Sie sich an, kommen Sie vorbei – übernehmen Sie einen Wiener Betrieb und werden Sie Unternehmer!“

Ablauf und Anmeldung:

Interessierte können sich im Internet unter match2find.work/Veranstaltung/68 anmelden. Sofort nach der Anmeldung können die Teilnehmenden einen ersten Blick auf die verschiedenen Anbieter werfen und sich auch gleich bei bis zu fünf Unternehmen für Sondierungsgespräche vormerken lassen. Mit diesen können sie sich persönlich austauschen, gezielt vernetzen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen.

Wann? Montag, 16. September, von 17 bis 20.20 Uhr,

Wo? Wirtschaftskammer Wien, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien

Infos zum Programm sowie Anmeldungen unter: wko.at/wien/gruendung/veranstaltung-betriebsuebergabe-und-franchise oder speeddating@salesteams.at oder 0676 / 55 42 172

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich und noch bis 10. September möglich.

Quelle: WK WIEN