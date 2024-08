Erweiterung des XCARE+KITCHEN Garantie-Angebots

Seit fünf Monaten erweitern die Produktvarianten XCARE+KITCHEN LIGHT mit einer kürzeren Garantiedauer von 5 Jahren und XCARE+KITCHEN Project, zugeschnitten auf das Projektgeschäft, das Produktportfolio. Die GARANTIEMAX hat sich längst in der Küchenbranche etabliert und genießt eine immer größer werdende Beliebtheit. Im Auge der Öffentlichkeit ist Weiterentwicklung unentbehrlich, sodass das Herforder Unternehmen nun weitere Updates vorstellt.

Die endkundenorientierte Web-App hat jüngst den neuen Küchenpflege-Ratgeber der AMK dazu gewonnen. Doch nun geht GARANTIEMAX einen Schritt weiter: Mit der Anbindung eines Zubehörteile-Shops für Nachbestellungen ermöglicht die Web App künftig nicht nur die bequeme und schnelle Bestellung für den Endkunden. Nein – vor allem profitiert hier nämlich auch der Küchenhandel: Die GARANTIEMAX übernimmt die gesamte Abwicklung und den Großteil der Marge erhält der Küchenhandel. Der neu vorgestellte Zubehörteile-Shop des Herforder Unternehmens trägt dazu bei, Kunden langfristig an den Händler zu binden. Zusätzlich bietet GARANTIEMAX die Möglichkeit, den eigenen Shop des Händlers an das System anzubinden.

GARANTIEMAX Mockup xCare+Kitchen

Zudem unterstützt das Produkt XCARE+KITCHEN den Händler auch in der Unternehmensbewertung; der Kunde bleibt für 10 Jahre hinweg ein Kunde des Küchenhändlers, da dieser mit ihm einen passiven Umsatz über den Zubehörteile-Shop machen kann – und das ganz ohne Mehrarbeit! Sollte eines Tages ein E-Gerät einmal nicht reparabel sein, so kann der Küchenhändler zukünftig seinem Endkunden das neue E-Gerät verkaufen – mehr Kundenbindung geht nicht.

Kunden, die das XCARE+KITCHEN oder XCARE+KITCHEN LIGHT Produkt nutzen, haben über einen langen Zeitraum hinweg ein starkes Vertrauensverhältnis zu ihrem Küchenhändler. Diese langanhaltende Beziehung ist besonders wertvoll, da zufriedene Kunden eher geneigt sind, zukünftige Käufe über denselben Händler abzuwickeln. Durch die vorgestellten Möglichkeiten können Händler ihren Umsatz nachhaltig steigern.

Die Geschäftsführung von GARANTIEMAX Marcel Scholle und Christian Mielke



Wer sich vom Produkt überzeugen möchte, hat auf der diesjährigen area30 in Löhne dazu Gelegenheit. GARANTIEMAX wird an der Messe auch in diesem Jahr wieder teilnehmen. Im Fokus der Messe soll vor allem das Thema Schaden und Kundenbindung stehen. GARANTIEMAX wird den interessierten Kunden an Stand B21 Werbematerial an die Hand geben und die Produkte vor Ort präsentieren. Hierbei werden digitale Geräte wie Video-Screens und iPads behilflich sein. Händler können sich vor Ort die Web App sowie die Schadenprozesse von GARANTIEMAX ansehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.garantiemax.de

Quelle: GARANTIEMAX