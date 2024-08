Franke: Einladung ins house4kitchen

Franke Mythos Water Hub zu sehen im house4kitchen bei Franke

Lösungen, die auf Wohlbefinden und Komfort abzielen sowie ein umfassendes Küchenerlebnis bieten, stehen bei Franke auch in diesem Jahr im Fokus. Die Besucher können sich zudem auf hochwertige Armaturen-Neuheiten mit edler Anmutung freuen sowie auf design- und leistungsstarke Kochfeldabzüge.

Mythos Water Hub ist eine revolutionäre Multifunktionsarmatur: Neben den klassischen Funktionen Heiß- und Kaltwasser stellt sie sofort gefiltertes Wasser in unterschiedlichsten Qualitäten bereit: kochend heiß, gekühlt, raumtemperiert sowie wahlweise stark oder medium gesprudelt. Die All-in-One-Armatur erfüllt zu jeder Tages- und Nachtzeit sämtliche Wünsche auf Knopfdruck. Dank eines farbigen LED-Rings ist die Bedienung intuitiv und einfach. Der integrierte Wasserfilter erübrigt den Kauf von Trinkwasser in Flaschen, Mythos Water Hub ersetzt zudem Wasserkocher und Kohlensäure-Sprudler. Ohne Wasserflaschen zum Kühlen gewinnt nicht zuletzt der Kühlschrank mehr freien Platz. Mit Mythos Water Hub unterstreicht Franke seine Kompetenz im Bereich der Wasseraufbereitung, gewürdigt wurde dies bereits durch diverse Preise, etwa den Red Dot Design Award sowie drei Kitchen Innovation Awards, darunter die Beste Innovation 2024 über alle Produktkategorien hinweg.

„Integrierte Lösungen und Systeme sind die Stärke der Franke Home Solutions” , erklärt Gregory Oswald, Cluster Head DACH Franke Home Solutions. „Im house4kitchen können wir dies erneut mit innovativen Entwicklungen unter Beweis stellen. Mythos Water Hub ist dabei ein absolutes Highlight: Jeder daheim kommt mit der Armatur auf seine Kosten und erhält auf Knopfdruck genau das Wasser, was er sich wünscht oder gerade benötigt. Kochend heißes Teewasser, eiskaltes stilles Trinkwasser oder kühles Sprudelwasser – alle frisch gefiltert und gesund. Mit unserer zukunftsweisenden Neuentwicklung vereinen wir Filter, Wasserkocher, Kühlung und Kohlensäure-Kartusche in einer designstarken Armatur und einer aufgeräumten One-Box-Lösung im Unterschrank.”

Vom 21. bis 26. September 2024 (Samstag – Donnerstag) sind die Besucher eingeladen, im house4kitchen in die Welt der Franke-Innovationen einzutauchen, die jüngsten Neuheiten live zu erleben und mit Mythos Water Hub ihr persönliches Lieblingswasser zu entdecken: Water your way.

Quelle: Franke