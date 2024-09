BlindDate feiert Premiere auf der ORGATEC 2024

Ein „Blind Date“ – jedoch nicht mit einem romantischen Partner, sondern mit einem potenziellen Geschäftspartner. Das ist der Ansatz des Projekts #BlindDate auf der ORGATEC 2024 bei dem Unternehmen und Kreative auf außergewöhnliche Weise zusammengebracht werden. 20 europäische Designmarken waren eingeladen, anonymisierte Briefings zu dem Thema „Reduction“ einzureichen. Jede dieser Aufgaben wurde durch Auslosung an Designerinnen und Designer übergeben, deren Identität ebenfalls verborgen blieb. Die Kreativen hatten sechs Monate Zeit, um basierend auf den Vorgaben einen Prototyp zu entwickeln. Am 22.10.2024, dem ersten Messetag der ORGATEC, werden die fertigen Designs um 16:00 Uhr im #BlindDate Pavillon in Halle 4.2. des Kölner Messegeländes vorgestellt und die Identitäten der Wettbewerbsteilnehmenden enthüllt.

„Wir freuen uns auf dieses beruflich-soziale Experiment und glauben, dass es zu einem sinnvollen Dialog zwischen Kreativität und Industrie führen wird“, so Antonio Scaffidi, Danish Design Makers. „Indem wir uns auf das Thema Reduktion konzentrieren, wollen wir den Status quo in Frage stellen und die Relevanz von gutem Design in der Zukunft untersuchen.”

Neuformat gegen Vorurteile

Die Besonderheit des Wettbewerbs liegt darin, dass die Teilnehmenden über den gesamten Prozess hinweg anonym bleiben. Dieser innovative Ansatz eliminiert Vorurteile und Voreingenommenheit auf Seiten der Unternehmen und Designerinnen und Designer und stellt sicher, dass allein die Form und Funktionalität der Entwürfe im Mittelpunkt stehen.

„Mit dem Projekt #BlindDate fördert die ORGATEC Kreativität und Ressourceneffizienz und stärkt zugleich den Zusammenhalt zwischen Unternehmen und Kreativen. Gemeinsam mit den Danish Design Makers und Målbar schaffen wir eine Plattform, auf der innovative Ideen frei von Vorurteilen entstehen können“, erklärt Thomas Poster, Director der ORGATEC, das neue Format.

Reduktion für mehr Nachhaltigkeit

Die Design-Challenge rückt die aktuellen Herausforderungen der Einrichtungsbranche in den Fokus: übermäßige Ressourcennutzung, steigende Kohlenstoffemissionen und ein kontinuierlicher Anstieg des Konsums. Trotz eines wachsenden Bewusstseins für globale Umweltprobleme sind die Fortschritte hin zu einer nachhaltigen Zukunft minimal. Um sowohl die jetzigen als auch künftigen Generationen zu schützen und die planetaren Grenzen zu wahren, ist kollektives Handeln in der Gesellschaft unverzichtbar.

Das Projekt #BlindDate setzt genau hier an, indem es Reduktion in Verbindung mit Ressourceneffizienz, erneuerbaren Energien, Umweltschutz, Kreislaufwirtschaft, Verhaltensänderung und Innovation zum zentralen Thema der Design-Challenge macht. Ziel ist es, nachhaltige Lösungen für die Zukunft zu entwickeln und dabei neue Wege im Design zu beschreiten.

Danish Design Makers

Die teilnehmenden Designerinnen und Designer werden während des gesamten Prozesses von den Danish Design Makers begleitet. In Workshops, gemeinsamen Kreativprozessen und mit der Expertise von Fachleuten sollen neue Ideen entwickelt werden, die den Ressourceneinsatz minimieren.

Die Danish Design Makers sind ein Zusammenschluss von profilierten Designerinnern und Designern, die eine starke Verbindung zur dänischen Designkultur eint. DDM war bereits Partner der imm cologne und nahm mit einem Projekt auf der Neocon in Chicago teil. Seit über einem Jahrzehnt fördert die Initiative Innovation und kritischen Dialog im Design und ist somit idealer Partner der ORGATEC 2024.

Målbar

Die Entwicklung der in den anonymisierten Briefings beschriebenen Produkte wird durch ein Screening-Tool unterstützt, das den CO2-Fußabdruck berechnet. Das dänische Beratungsunternehmen Målbar, 2020 gegründet, entwickelte dieses Tool, um die Umweltbelastung von Produkten messbar zu machen. Das digitale Tool entspricht den neuen EU-Standards für den Produkt-Umwelt-Fußabdruck (Product Environmental Footprint, PEF) und ermöglicht die Berechnung des gesamte Lebenszyklus eines Produkts. Basierend auf den Produktscreenings bietet Målbar ein weiteres Tool an, das detaillierte Datenübersichten des gesamten Produktportfolios und der Wertschöpfungskette erstellt. Diese Daten dienen der datenbasierten Bewertung von Nachhaltigkeitsstrategien und Unternehmensziele.

