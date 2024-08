ORGATEC 2024: Das Office der Zukunft in neuen Dimensionen

Die ORGATEC, vom 22. bis 25. Oktober 2024, ist die internationale Leitmesse für die „Zukunft der Arbeit“ und Pflichttermin für alle, die wegweisende Trends live und aus erster Hand erleben möchten. Ein Highlight des diesjährigen Branchentreffs: die Focus Area #InspiredAugmentedOffice. Hier dreht sich in Halle 7 auf über 1.000 m2 alles um aktuelle Bürotrends und Innovationen in den Bereichen Collaboration, Smart Work und Augmented Office.

Ganzheitliche Office-Landschaft

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit zgoll:. Gemeinsam gestalten wir eine interaktive Erlebniswelt, in der die Besucherinnen und Besucher der ORGATEC moderne Technologien direkt und integriert live erleben können, “ erklärt Thomas Postert, Director der ORGATEC.

Das Besondere an der Focus Area: Das Ausstellungskonzept setzt sich aus mehreren thematisch aufeinander aufbauenden Lösungsinseln zusammen, die eine konsistente Geschichte erzählen. Diese Inseln sind mehr als nur Ausstellungsstücke; sie dienen als praktische Demonstrationen dafür, wie New Work-Prinzipien wie Autonomie, Flexibilität und Kollaboration in reale, greifbare Situationen integriert werden können. Die Aussteller präsentieren hierbei ihre Produkte als Bausteine einer integrierten Gesamtlösung. Die Messeteilnehmenden können nach dem Erleben der gezeigten Innovationen gezielt auf die Aussteller der einzelnen Komponenten zugehen.

„Wir zeigen keine einzelnen Produkte, vielmehr haben wir aus Einzelkomponenten eine ganzheitliche, erleb- und testbare Office-Landschaft gestaltet. #InspiredAugmentedOffice wird so zum Impulsgeber für die gesamte Branche und die Bürogestaltung der Zukunft,” ergänzt Michael Zgoll, Geschäftsführer der zgoll: GmbH.

Trend: Spatial Computing

Die Nachfrage nach virtuellen Konferenzlösungen ist mit zunehmender Remote-Arbeit gestiegen. Schwerpunkt liegt hierbei auf hybriden und natürlichen Besprechungssituationen, anstatt auf rein virtuellen Treffen. Durch die vorgestellten Mixed Reality-Collaboration-Lösungen können reale Personen gemeinsam an virtuellen Inhalten arbeiten und hybride Teilnehmende nahtlos eingebunden werden. Gerade Fachleute, die bereits im Planungsprozess involviert sind, finden in der Focus Area exklusive, wertvolle Einblicke.



#InspiredAugmentedOffice greift dabei spannende Zukunftstrends wie „Spatial Computing” auf. Diese innovative Technologie erlaubt es, den gesamten umgebenden Raum als Arbeitsfläche für PC-Anwendungen und digitale Inhalte zu nutzen – ein großer Vorteil, besonders im oft platzbegrenzten Homeoffice. Spatial Computing wird nicht nur die Bürolandschaft radikal verändern, sondern hat das Potenzial das klassische Büro wieder als zentralen Arbeitsplatz zu etablieren.

App führt über die Ausstellungsfläche

Zentraler Bestandteil von #InspiredAugmentedOffice ist die App zintoo:. Besucherinnen und Besucher der ORGATEC können mithilfe der App digitale Informationen, Bilder und Funktionen, die im Raum platziert sind, direkt auf ihrem Smartphone sicht- und anwendbar machen. Diese sogenannten „Augments“ ermöglichen es, die verschiedenen Themeninseln der Focus Area in einer völlig neuen Dimension zu erleben. Die App bietet praktische Mehrwerte, wie beispielsweise virtuelle Indoor-Wegführungen, Technik-Tutorials im Videoformat oder virtuelle schwarze Bretter, und zeigt eindrucksvoll, wie moderne Technologien den Arbeitsalltag verbessern können.



Tickets für den Besuch der ORGATEC sind unter https://orgatec2021-de.koelnmesse.net/die-messe/tickets/tickets-kaufen/erhältlich. Die App zintoo: steht pünktlich zur ORGATEC 2024 im App Store und Google Play Store zum kostenlosen Download bereit.



Quelle: Koelnmesse