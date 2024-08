Novus auf der Orgatec 2024: Komfortabel und ergonomisch arbeiten

Der Novus Messestand auf der Orgatec 2024 verspricht auf rund 100 Quadratmetern durchdachte Lösungen für den Arbeitsplatz der Zukunft – und eine Auszeit vom Messetrubel am Tischkicker

Innovative Lösungen für die Arbeitswelt von morgen stehen alle zwei Jahre im Fokus der Orgatec, der weltweit führenden Fachmesse für Office und Objekt. Wie zeitgemäße New Work Konzepte ergonomisch und komfortabel umgesetzt werden können, präsentiert Novus Dahle auf der Orgatec. Der Bereich Novus Mehrplatzsystem stellt hier auf rund 100 Quadratmetern seine Produkte für komfortable, flexible Arbeitsplätze der Zukunft vor, die Raum für Kreativität, Konzentration, Kommunikation und Kollaboration bieten und vor allem eines tun: die Arbeit vereinfachen. Im Fokus der Novus Messepräsentation stehen die „Attenzia“ Arbeitsplatzleuchten sowie die flexiblen „Clu“ Monitortragarme.

Optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes

Die Arbeitsplatzleuchten der „Attenzia neo“ Range von Novus zeichnen sich durch ihre gelungene Kombination aus optimaler Ausleuchtung, minimalistischem Design, hochwertigen und robusten Materialien sowie einer hohen Qualität „Made in Germany“ aus. Extrem niedrige Blendwerte bei gleichzeitig hoher Lichtausbeute charakterisieren das moderne Leuchtenkonzept. Standardmäßig werden bei den „Attenzia neo“ Leuchten 25 Prozent der gesamten Lichtmenge dank des innovativen LED-Lichtsystems direkt auf die Arbeitsfläche gestrahlt, LED-Lichtbänder auf der Leuchten-Oberseite leiten 75 Prozent des Lichts an die Decke und sorgen so für eine indirekte Beleuchtung. Sollen direkte und indirekte Beleuchtung separat gesteuert werden, empfiehlt sich die Orgatec-Messeneuheit „Attenzia neo+ XT“: Das Modell ist mit zwei Tastschaltern ausgestattet, mit denen die Beleuchtungsstärke nach individuellen Präferenzen eingestellt und gespeichert werden kann. Und die neue Leuchte „Attenzia neo+ U“ überzeugt mit zwei Leuchtenköpfen, die dank U-förmiger Anordnung gleich zwei Arbeitsplätze in Blockstellung optimal ausleuchten.

Das neue Leuchtenmodell „Attenzia neo+ U“ mit zwei Leuchtenköpfen passt sich harmonisch in zahlreiche Einrichtungskonzepte ein

Arbeiten ohne Einschränkung

Seit 2001 produziert Novus bereits hochwertige Monitortragarme, die mit ihren diversen Einstellungsmöglichkeiten ergonomisches Arbeiten ermöglichen. Diese langjährige Erfahrung spiegelt sich besonders in den technisch ausgefeilten Monitortragarmen der „Clu“ Serie wider. Ob für ein, zwei oder drei Monitore, ob für Standardbildschirme oder sogar für schwere Monitore bis 15 Kilogramm sowie für Curved Displays: Die modularen „Clu“ und „Clu Plus“ Bildschirmhalterungen ermöglichen eine individuelle Arbeitsplatzgestaltung. Alle „Novus Clu“ Modelle bringen die Monitore komfortabel und stufenlos in Position. Dank Pivot-Funktion kann der Monitor sogar auf das Arbeiten im Hochformat eingestellt werden. Die „Clu Plus“ Monitorhalterungen sind eine flexible, platzsparende Lösung, die bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes viel Freiheit lässt und neue Blickwinkel ermöglicht. Nicht nur in puncto Funktionalität, Ergonomie und Flexibilität sind die Halterungen ein Highlight: Auch was das Design angeht, wissen sie mit ihrer klaren Formensprache und den drei zur Verfügung stehenden Farben Schwarz, Weiß und Silber zu überzeugen.

Lockere Atmosphäre

„Die Orgatec ist alle zwei Jahre zweifellos das Highlight im Messekalender“, erklärt Patrick Niehoff, Vertriebsleiter Novus Mehrplatzsystem. „Diese international ausgerichtete Messe bietet eine einzigartige Gelegenheit, bestehende Kontakte zu pflegen und Interessierte vor Ort für unsere Office-Lösungen zu begeistern.“ Besonderheit bei dieser Orgatec-Messeteilnahme:

Ein Tischkicker im XXL-Format auf dem Messestand sorgt für eine lockere Atmosphäre und lädt Standbesucher ein, ihr Können spielerisch unter Beweis zu stellen. „Wir möchten so ungezwungen wie möglich Zeit mit unseren Kunden und Standbesuchern verbringen. Angedacht ist auch ein kleines Novus-Kickerturnier mit Bestenwand“, erzählt Niehoff. „Eines ist dabei natürlich klar: ‚New Work‘ bedeutet viel mehr, als lediglich einen Tischkicker zu platzieren. Dieser soll aber auf unserem Messestand sinnbildlich für den Wandel des Büros hin zu einer offenen Arbeits-Kultur stehen, in der Flexibilität, Kommunikation und Zusammenarbeit gelebt wird.“

Quelle: Novus Dahle