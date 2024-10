OBJECT CARPET auf der ORGATEC prämiert: AIT Innovationspreis für wegweisende DUO-Technologie

(vlnr.) Yvonne Schumacher (Press Director) und Daniel Butz (CEO)von OBJECT CARPET zusammen mit Petra Stephan (Chefredakteurin AIT), die den Innovationspreis überreichte

Zum 13. Mal lobte die Architektur-Fachzeitschrift AIT zusammen mit AIT-Dialog und in Kooperation mit der Koelnmesse im Rahmen der ORGATEC 2024 den Innovationspreis Architektur+ Office aus. Der Wettbewerb wurde mit der Absicht initiiert, Produkte zu prämieren, die in besonderem Maße den Belangen von Architekt*innen und Innenarchitekt*innen entsprechen. Die Auszeichnung würdigt also konzeptionelle Lösungen für ausgewählte Objekte und Produkte, die in puncto Gestaltung und Funktionalität gleichermaßen überzeugen.

Renommierte Jurymitglieder aus den Bereichen Architektur und Innenarchitektur ermittelten am ersten Messetag, dem 22. Oktober 2024, die Preisträger aus 33 eingereichten Produkten von 24 Firmen. Insgesamt wurden zwei Innovationspreise, vier Besondere Auszeichnungen und zwei Auszeichnungen vergeben.

Mit dem zukunftsweisenden Ansatz, den Materialeinsatz bei der Teppichproduktion zu minimieren, konnten die DUO-Teppiche von OBJECT CARPET die kritische Jury überzeugen: Hochwertiges Polyamid und Polyester, verbunden durch einen innovativen HOTMELT-Kleber aus 100 % Polyester, sind die einzigen beiden Bestandteile der Teppichinnovation. Nach der Nutzung lassen sich beide Komponenten durch gezielte Hitzeeinwirkung einfach wieder voneinander lösen und in den Recyclingkreislauf einführen. Dank innovativer CLICK-/UNCLICK-Technologie gelingt die Trennung beider Bestandteile restlos. Zudem kommt der Beschichtungsprozess gänzlich ohne Wasser und Gas aus, und reduziert den Energieaufwand auf ein Minimum. Das Ergebnis: maximale Designfreiheit bei minimalem Ressourceneinsatz.

Die vorgestellte Kollektion PLACES OF ORIGIN mit dem neuen WELLTEX Circular® Akustik Rücken ist nach FORUM FOR GREAT IDEAS bereits die zweite beliebte Kollektion, die auf die wegweisende Technologie umgestellt wurde. Damit kommt OBJECT CARPET seinem Ziel, bis 2026 das gesamte Sortiment auf DUO-Teppiche umzustellen, einen entscheidenden Schritt näher.

„Mit der Entwicklung der DUO-Teppiche wollen wir nicht nur funktionale und ästhetische Maßstäbe setzen, sondern auch aktiv zur Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft beitragen“, betont Daniel Butz, Geschäftsführer des Unternehmens. Die Prämierung auf der ORGATEC würdigt mit der DUO-Innovation auch eine konsequent grüne Philosophie, die OBJECT CARPET mit seinen herausragenden Entwicklungen erfolgreich in die Tat umsetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.object-carpet.com

Quelle: OBJECT CARPET