Stabila Wasserwaagen – Jubiläums-Sets im edlen Dark Shadow-Look

Sein 135-jähriges Firmenjubiläum feiert Stabila mit weiteren Sondermodellen bewährter Wasserwaagen: Jetzt können Handwerker von den attraktiven Preisen der Wasserwaagen-Sets der Typen 80 AS/AS-2 und 196-2 im edlen Dark Shadow-Look profitieren. Ebenso wie das bereits im März aufgelegte Sondermodell der Elektronik-Wasserwaage TECH 196 kommen die Wasserwaagen in limitierten Jubiläums-Sets mit der für den Messwerkzeug-Spezialisten außergewöhnlichen Anthrazit-Mattbeschichtung in den Handel. Alle Sondermodelle „Made in Germany“ verfügen über die bewährte Wasserwaagen-Technologie von Stabila. Für dauerhafte Präzision sind die Qualitätslibellen in einem speziellen Einbauverfahren (LOCKED VIALS) unverrückbar mit dem Aluminium-Rechteckprofil verbunden. Das verhindert auch, dass sie sich bei einem Sturz lösen.

Die Wasserwaagen-Sets 80 AS / 80 AS-2 und 196-2 von Stabila sind als Sonderedition „Dark Shadow“ in limitierter Auflage zu einem attraktiven Preis erhältlich.

Wasserwaagen-Set 80 AS/80 AS-2 Dark Shadow: Präzise und verlässlich

Das Wasserwaagen-Set 80 AS Dark Shadow besteht aus zwei Sondermodellen in den Längen 60 cm und 100 cm, das Set 80 AS-2 Dark Shadow mit zusätzlicher zweiter Vertikal-Libelle gibt es in den Längen 60 cm und 120 cm. Damit sind Profis für alle Projekte bestens ausgestattet. Die Wasserwaagen sind die richtige Wahl für eine Vielzahl von Messaufgaben, z. B. in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Stahlbetonbau, Zimmererarbeiten, Trockenbau sowie Schreiner- und Fliesenarbeiten.

Das Aluminium-Rechteckprofil ist mit Verstärkungsrippen ausgestattet, die eine hohe Stabilität und einen sicheren Griff beim Arbeiten gewährleisten. In die schlagfesten Kunststoffendkappen integrierte Rutsch-Stopper sorgen beim Anzeichnen für einen festen Sitz und verhindern, dass die Wasserwaage verrutscht. Die Wasserwaagen verfügen über jeweils zwei Messflächen. So kann in jeder Position präzise gemessen werden, auch in Umschlagposition. Die Messgenauigkeit beträgt in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m. Zur Schonung empfindlicher Oberflächen sind beide Messflächen beschichtet. Baustellentypische Verschmutzungen lassen sich schnell entfernen, denn die elektrostatische Pulverbeschichtung ermöglicht die einfache Reinigung.

Erhältlich ist das Wasserwaagen-Set 80 AS Dark Shadow zum attraktiven Sonderpreis von 49,00 Euro, das Set 80 AS-2 Dark Shadow für 65,00 Euro (jeweils UVP zzgl. MwSt.)

Wasserwaagen-Set 196-2 Dark Shadow: Robust und vielseitig

Für Messungen in Normal- und Umschlagposition bei Maurer- und Zimmererarbeiten, im Holz- und Stahlbetonbau, beim Fensterbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau empfiehlt sich die Wasserwaage Serie 196-2 von Stabila. Das Jubiläums-Set Dark Shadow umfasst die Längen 61 cm und 122 cm.

Entwickelt für täglich hohe Beanspruchung, spielt das extrasteife Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen eine wichtige Rolle. Es vereint ein geringes Gewicht mit hoher Stabilität und sicherem Halt. Großdimensionierte Grifföffnungen sorgen für die stets optimale, bequeme Handhabung. Die Endkappen sind für den festen Sitz der Wasserwaage beim Anzeichnen mit Rutsch-Stoppern ausgestattet. Sie sind aufgrund des besonderen Materialmix zusätzlich stoßdämpfend, um das Profil bei Schlägen zu schützen. Ein weiteres Plus: Die Endkappen lassen sich abnehmen – so kann bis in Ecken hinein exakt angelegt und angezeichnet werden. Dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung lassen sich die Wasserwaagen zudem einfach reinigen.

Das Wasserwaagen-Set 196-2 Dark Shadow ist eine weitere Sonderedition zum 135-jährigen Firmenjubiläum von Stabila. Die Wasserwaagen in den Längen 61 cm und 122 cm sind vielseitig einsetzbar, robust und absolut baustellentauglich. Großdimensionierte Grifföffnungen sorgen für die stets optimale, bequeme Handhabung.

Das Wasserwaagen-Set 196-2 Dark Shadow von Stabila ist für 135,00 EUR erhältlich (UVP zzgl. MwSt.).

Technische Daten Wasserwaagen-Sets 80 AS/AS-2 / 196-2 Dark Shadow

80 AS / 80 AS-2 196-2 Genauigkeit in Normalposition 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m Genauigkeit in Umschlagposition 0,043° = 0,75 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m Messflächen 2 2 Libellenart Je 1 x horizontal und vertikal / 1 x horizontal und 2 x vertikal 1 x horizontal und 2 x vertikal Längen im Set (cm) 60 und 100 / 60 und 120 61 und 122 UVP in Euro (zzgl. MwSt. 49,00 / 65,00 135,00

Die Wasserwaagen-Sets 80 AS / 80 AS-2 von Stabila in der Sonderedition „Dark Shadow“: Das Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen gewährleistet eine hohe Stabilität und einen sicheren Griff beim Arbeiten. Die Variante 80 AS-2 verfügt über zwei Vertikal-Libellen zum schnellen Ablesen in jeder Position.

Weitere Informationen finden Sie unter www.stabila.com

Quelle: Stabila