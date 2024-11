Koelnmesse und dmg events präsentieren neue Eisenwarenmesse in Saudi-Arabien

Die neue International Hardware Fair Saudi Arabia, die in Zusammenarbeit mit dmg events organisiert wird, findet erstmalig vom 16. bis 18. Juni 2025 im Riyadh International Convention & Exhibition Center (RICEC) statt und wird jährlich ausgerichtet. Mit ihrer Expansion in den Nahen Osten stärkt die Koelnmesse ihre Stellung als wichtiger Akteur in der internationalen Hartwarenbranche.

Als Plattform für die Hartwarenindustrie im Nahen Osten bietet die Messe internationalen und lokalen Anbietern der Hartwarenbranche eine einzigartige Gelegenheit, wichtige Geschäftsbeziehungen zu Vertriebspartnern, Einzelhändlern und Großkunden zu knüpfen, die auf dem schnell wachsenden saudi-arabischen Markt eine bedeutende Rolle spielen.

Strategische Bedeutung der International Hardware Fair Saudi Arabia

„Mit dem Start der International Hardware Fair Saudi Arabia setzen wir ein starkes Zeichen hinsichtlich unserer globalen Wachstumsziele. Wir nutzen unser umfangreiches Know-how und den bewährten Erfolg der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE KÖLN, um eine neue Plattform im schnell wachsenden Markt von Saudi-Arabien zu etablieren. Gemeinsam mit unserem Partner dmg events freuen wir uns, dieses bedeutende Branchenevent in Saudi-Arabien zu präsentieren. Mit diesem Projekt eröffnen wir unseren Kunden Zugang zu einem der dynamischsten Märkte der Welt und schaffen ein strategisches Tor zu weiteren regionalen Geschäftschancen im Mittleren Osten“, so Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse.

Die Koelnmesse ist bestrebt, ihren Kunden den Einstieg in den saudi-arabischen Markt zu erleichtern und sie durch ihre globalen Netzwerke zu unterstützen. Viele der internationalen Akteure der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE haben bereits ihr Interesse an diesem vielversprechenden Absatzmarkt bekundet.

Die International Hardware Fair Saudi Arabia bietet einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil. Während sich andere Veranstaltungen nur auf einzelne Segmente konzentrieren, bietet diese Fachmesse eine umfassende und branchenübergreifende Plattform, die sich ausschließlich dem Hartwarensektor in Saudi-Arabien widmet. Dies eröffnet Unternehmen die ideale Gelegenheit, ihre Markenpräsenz zu verbessern und langfristige Geschäftsbeziehungen in einem sich schnell entwickelnden Markt aufzubauen.

Koelnmesse und dmg events – ein starkes Team für den Mittleren Osten

Die Partnerschaft zwischen Koelnmesse und dmg events, einem der führenden Veranstalter im Mittleren Osten, schafft eine starke Allianz zur Erschließung des Marktpotenzials in der Region. Als neues zentrales Event für die Eisenwarenbranche bietet die International Hardware Fair Saudi Arabia Zugang zu den rasant wachsenden Märkten im Nahen Osten.

„Wir freuen uns, die Stärken zweier globaler Messeveranstalter, dmg events und Koelnmesse, zu bündeln, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Als führender internationaler Messeveranstalter in Saudi-Arabien führen wir seit 2011 mehr als 30 Veranstaltungen im Königreich durch, darunter die äußerst erfolgreiche Veranstaltungsreihe Big-5-Construct für die Bauindustrie, die bereits zum 15. Mal stattfindet. Dank unserer lokalen Präsenz und der engen Beziehungen zu wichtigen Akteuren bieten wir einen einzigartigen Zugang zum saudischen Markt. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserer Strategie, mit den Besten zusammenzuarbeiten, um Geschäftschancen zu eröffnen, und wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine globale und lokale Interessengemeinschaft zusammenbringen können, um den Anforderungen des saudischen Marktes gerecht zu werden“, so Matt Denton, Präsident von dmg events.

Wirtschaftliche Bedeutung Saudi-Arabiens

Saudi-Arabien verzeichnet ein kräftiges Wirtschaftswachstum, wobei insbesondere die Bauindustrie einen Nachfrageschub nach Baumaterialien, Heimwerkerprodukten, Eisenwaren und Werkzeugen erlebt. Der saudi-arabische Markt für Eisenwaren und Baumaterialien wird im Jahr 2024 voraussichtlich einen Umsatz von 9,27 Milliarden USD erzielen und bis 2028 auf schätzungsweise 10,39 Milliarden USD anwachsen. Dies entspricht einer jährlichen Umsatzsteigerung von 2,89 % (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2024-2028; Quelle: Statista).

Prognosen zufolge soll der Umsatz im Jahr 2024 im Bereich Werkzeuge und Maschinen 1,18 Milliarden USD erreichen und jährlich um 3,04 % steigen (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2024-2028; Quelle: Statista).

Mit dem Start der International Hardware Fair Saudi Arabia erweitert die Koelnmesse ihr erfolgreiches Messeportfolio in der Hartwarenbranche. Neben der renommierten, seit 1971 stattfindenden INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE in Köln, der 2005 etablierten Fachmesse Asia-Pacific Sourcing und der China International Hardware Show in Shanghai weitet die Koelnmesse nun auch ihre Präsenz auf den saudischen Markt aus. Darüber hinaus feierten die International Hardware Fair Italy in Bergamo und die International Hardware Fair India in Neu-Delhi im Jahr 2023 ebenfalls ihre Premiere. Im Juli 2024 fand zum ersten Mal der El Gran Salón Ferretero in Bogotá unter Beteiligung der Koelnmesse statt. Damit festigt die Koelnmesse ihre Position als Weltmarktführer im Bereich der Hartwaren-Messen.

Quelle: Koelnmesse/dmg events