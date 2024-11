KI im Einrichtungsfachhandel: SERVICE&MORE als Wegbereiter für die Zukunft

KI eröffnet gerade KMUs im Einrichtungsfachhandel neue Möglichkeiten und Chancen, die den traditionellen Beratungs-, Informations- und Verkaufsprozess transformieren können. SERVICE&MORE hat diesen Trend erkannt und ein Projektteam ins Leben gerufen: Dieses untersucht den Einsatz von KI in diesem Bereich und teilt erprobte Ergebnisse mit den Partnerbetrieben.

Das persönliche Gespräch bleibt weiterhin ein wesentlicher Teil im Beratungsprozess bei Einrichtungsfragen

Die Verantwortlichen bei SERVICE&MORE, der größten Einkaufs- und Dienstleistungsorganisation für KMUs im österreichischen Einrichtungsfachhandel, haben frühzeitig erkannt, dass KI in diesem Sektor großes Potenzial birgt und setzen sich daher aktiv für die Implementierung und Förderung der Technologie bei den Mitgliedern des Verbandes ein. Mit der im Sommer gegründeten KI-Taskforce nimmt die Verbundgruppe eine Vorreiterrolle in der Branche ein, um ihre Einrichtungsprofis bestmöglich auf die kommenden Veränderungen vorzubereiten und ihnen den Einstieg in diesen Teil der digitalen Welt zu erleichtern.

Zielgerichteter Einsatz und praxisnahe Unterstützung

Daher hat man es sich zum Ziel gesetzt, Lösungen zu identifizieren, die unterschiedliche Arbeitsprozesse sinnvoll ergänzen können. Ein zentrales Anliegen ist es, den Partner*innen zu zeigen, dass KI nicht als Ersatz, sondern als ergänzendes Werkzeug für den kreativen und beratungsintensiven Bereich der Innenarchitektur und Raumausstattung dient.

SERVICE&MORE unterstützt die Händler*innen allerdings nicht nur technisch, sondern bietet auch praktische Schulungsformate an: In Webinaren und der eigenen Online-Akademie lernt man den effektiven Einsatz von KI-Tools wie ChatGPT, DALL-E, Canva, Gemini u.ä.m. kennen, um beispielsweise zielgerichtete Social Media-Postings, Texte für Newsletter und Website oder Produktbeschreibungen zu erstellen.

Vertrauen und Expertise: SERVICE&MORE als starker Partner

Die Einführung von KI kann mit Unsicherheit und Vorbehalten einhergehen – insbesondere in einem traditionell handwerklich- und beratungsorientiertem Umfeld. SERVICE&MORE ist sich dieser Herausforderung bewusst und legt großen Wert darauf, den Familienbetrieben im Verband das nötige Vertrauen in die neue Technologie zu vermitteln. Phillip Kreuzer, der das KI-Projektteam bei SERVICE&MORE leitet, betont: „Unsere Aufgabe ist es, unsere Händler*innen der Raumausstattung und des Möbelhandels auf diesem Weg zu begleiten und ihnen zu zeigen, dass KI keine Bedrohung für ihre Arbeit darstellt und auch keinen zusätzlichen Aufwand, sondern ihnen mehr Freiraum für ihre Kreativität und Kundenbetreuung verschafft.“

Darüber hinaus prüft das Projektteam verschiedene Plattformen und Anwendungen intensiv auf ihre Eignung für den Einrichtungsfachhandel und achtet dabei insbesondere auf Lizenz- und Datenschutzfragen. So stellt SERVICE&MORE sicher, dass die Einrichtungsexpert*innen nicht nur die besten Lösungen erhalten, sondern auch rechtlich abgesichert sind.

Wertvolle Entlastung in unterschiedlichsten Prozessen

Der Einsatz von KI könnte nicht nur Effizienzgewinne im Marketing und in der Kommunikation, sondern auch im direkten Kund*innenkontakt schaffen. So könnten beispielsweise nach dem Erstgespräch sehr rasch und unkompliziert Skizzen und erste Konzeptideen erstellt werden, die eine anschauliche Darstellung des geplanten Raumkonzepts vermitteln. Solche vorbereitenden Arbeiten würden den Aufwand der Beratungsteams reduzieren und eine noch zielführendere Kommunikation mit den Endkonsument*innen ermöglichen. Die Zeitersparnis wäre nicht nur ein Vorteil für die Beratenden, sondern würde auch die Kundenzufriedenheit durch schnellere Reaktionszeiten und eine anschauliche Visualisierung beinahe in Echtzeit erhöhen.

Wegweisend für die Branche

SERVICE&MORE zeigt durch diese Aktivitäten, dass KI zwar viele Prozesse vereinfachen kann, aber nicht alle Aufgaben übernehmen wird – insbesondere, wenn es um gestaltende und beratungsintensive Thematiken geht. Der Verband bietet Orientierung und die nötige Fachexpertise, um seine Mitglieder auf die neuen Herausforderungen vorzubereiten und das notwendige Rüstzeug an die Hand zu geben. Innovationsgeist, technologische Kenntnisse und fachkundige Unterstützung machen SERVICE&MORE einmal mehr zum Pacemaker in der Branche und macht die KMUs im Verband zukunftsfit.

Die Betrachtung von Planungen mit VR-Brille ist eine der zahlreichen Möglichkeiten, KI im Einrichtungsfachhandel zu nutzen

Weitere Informationen finden Sie unter www.serviceandmore.at

Quelle: © SERVICE&MORE/Felix Büchele/l’affinité