Bauwerk Group: Effizientere Logistikprozesse, verkürzte Transportzeiten, Reduktion von CO2-Emissionen

Das Lager- und Distributionszentrum von Noerpel in Ravensburg wird für die Bauwerk Group zur Drehscheibe für den Warenverkehr in den zentraleuropäischen Märkten, und ermöglicht in Summe eine effizientere und schnellere Produktauslieferung. Foto: Noerpel

Moderne Logistiklösungen setzen auf eine Kombination aus Effizienz und Umweltbewusstsein. Durch optimierte, umweltfreundliche Transportwege, bestmögliche Fahrzeugauslastung und die Nutzung von digitaler Transparenz entlang der Lieferketten lassen sich Transportzeiten verkürzen, Emissionen reduzieren und der Service für Kundinnen und Kunden noch besser gestalten. Flexibilität, Nachhaltigkeit und Geschwindigkeit müssen sich dabei nicht ausschliessen – im Gegenteil, sie gehen Hand in Hand.

Ab dem 1. Januar 2025 wird die Bauwerk Group ihre Prozesse im Fertigwarenlager und Transport umstellen. Die bisherigen Lagerstandorte in Baindt (Deutschland) und Berneck (Schweiz) werden durch ein Zentrallager und Distributionszentrum im süddeutschen Ravensburg ersetzt. Diese Umstrukturierung erfolgt nach einer dreimonatigen Übergangsphase vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2024. Aufgrund dieser Veränderung wird die Bauwerk Group mit zwei neuen Logistik-Dienstleistern zusammenarbeiten. Die zuverlässige und pünktliche Warenauslieferung bleibt auch während der Umstellung und Zentralisierung der Lager gewährleistet.

Das moderne Logistikkonzept der Bauwerk Group kombiniert Effizienz, Transparenz, schnelle Lieferzeiten ab Lager und nachhaltige Prozesse, um Kundenwünsche effizient und umweltbewusst zu erfüllen. Foto: Bauwerk Group

Das konsolidierte Lager- und Distributionszentrum wird vom neuen Partner Noerpel SE betrieben, dient als zentrale Drehscheibe für den Warenverkehr in den zentraleuropäischen Märkten und ermöglicht in Summe eine effizientere und schnellere Produktauslieferung.

