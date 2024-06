Bauwerk Group veröffentlicht neuen Nachhaltigkeitsbericht

Mit ihrem Bestreben, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten, hat die Bauwerk Group im vergangenen Jahr bedeutende Fortschritte erzielt, wie im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht 2023 ausführlich dargestellt ist

Mit Weitblick über Generationen hinweg zu planen, ist für die Bauwerk Group als holzverarbeitendes Unternehmen tief in ihrem Denken und Handeln verwurzelt. Der Rohstoff für ihre natürlichen und wohngesunden Echtholzböden benötigt mehrere Generationen, um zu wachsen. Daher fühlt sich der in der Schweiz ansässige und weltweit führende Hersteller und Anbieter von hochwertigen Parkettböden verpflichtet, stets nachhaltig, vorausschauend und verantwortungsbewusst mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen. Einen Einblick in ihr Engagement zur Reduzierung ihres ökologischen Fussabdrucks gibt die Bauwerk Group mit ihrem aktuellen und nunmehr siebten Nachhaltigkeitsbericht.

«Unser Ziel ist es, als innovativer Marktführer für natürliche Holzböden einen messbaren Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten – sowohl für nachkommende Generationen als auch für uns selbst », erläutert Patrick Hardy, CEO der Bauwerk Group. «Die Reduzierung unserer fossilen CO 2 -Emissionen ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.» Ein weiterer ökologischer Meilenstein ist die Installation einer der landesweit grössten Solaranlagen für den Eigenverbrauch am Produktionsstandort Kroatien. Mit der sich dort zudem im Bau befindenden Kraft-Wärme-Kopplungsanlage wird künftig dessen energetischer Selbstversorgungsgrad massgeblich erhöht. So ist die Bauwerk Group auf einem sehr guten Weg, die Energieeffizienz bei der Produktion ihrer CO 2 -bindenden, hochwertigen Holzböden weiter zu steigern und ihre Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren.

